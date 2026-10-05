قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يرفع شعار الجاهزية.. تدريبات في الجيم استعدادًا للعودة مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

نشر محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، صورة جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها داخل صالة الجيم، في إطار استعداداته للعودة إلى المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح 

ويواصل محمد صلاح تدريباته البدنية من أجل الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية، تمهيدًا للعودة إلى المباريات مع طرابزون سبور، بعد فترة من الغياب.

ويلتقي فريق سامسون سبور مع نظيره طرابزون سبور في تمام الساعة الرابعة مساء السبت المقبل، الموافق 10 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

وتتجه الأنظار إلى موقف محمد صلاح من المشاركة مع طرابزون سبور، خاصة في ظل سعي اللاعب لاستعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

ويستعد طرابزون سبور لخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يلتقي كوبس الفنلندي في مستهل مشواره بالبطولة، وسط ترقب لظهور محمد صلاح مع الفريق خلال المباراة، حال اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

ويأمل الجهاز الفني لطرابزون سبور في استعادة خدمات محمد صلاح في أقرب وقت، لما يمثله اللاعب من إضافة هجومية للفريق، خاصة مع ارتباطه بدور مؤثر في الخط الأمامي منذ انضمامه إلى صفوف النادي التركي.

محمد صلاح ليفربول طرابزون منتخب مصر الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

الدولار

تجاوز الـ52.50 ..الدولار يواصل الصعود اليوم

أمين "الاتحاد العربي للتأمين

أمين الاتحاد العربي للتأمين: نستهدف وصول الأقساط لـ3% من حجم الناتج القومي بالمنطقة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد