لهذا السبب.. إبراهيم سعيد: حسام حسن فقد ثقة الجماهير واللاعبين في الفترة الأخيرة

انتقد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقب خسارة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حسام حسن فقد نجاحه بثقة الجماهير واللاعبين في الفترة الأخيرة، وخصوصًا دخوله في صدامات وخناقات مع الكل، والنتيجة خسارة أمام جنوب أفريقيا».

وتأتي خسارة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في ختام المعسكر الحالي، الذي شهد خوض الفراعنة مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان، ضمن الاستعدادات للمواجهات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد جمع 4 نقاط من مباراتي أنجولا وجنوب السودان، ليواصل تصدره للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهتي مالاوي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث حدد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل لإقامة المعسكر المغلق، والذي يتخلله خوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويسعى منتخب مصر إلى حصد نقاط المباراتين أمام مالاوي من أجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة، والاقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.