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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد العدل ينتقد حسام حسن بعد ودية جنوب أفريقيا

محمد العدل
محمد العدل
محمد بدران   -  
علا محمد

وجّه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، انتقادات حادة إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منتقدًا طريقة التعامل مع المباراة الودية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المباريات التجريبية هو منح الجهاز الفني فرصة لتجربة اللاعبين وتقييم العناصر المختلفة.

وقال العدل: «المباريات الودية تلعب كي يستفيد منها الفريق، وهو تفكير أي مدرب محترف، هكذا فعل بيتسو موسيماني».

وأضاف: «أما غير المحترف فقد قرر أن يستفيد هو فقط.. هاكسب.. هاكسب، عشان أنا تلاتين عتريس في بعض، وهالعب بفريقي الأساسي ومش عايز أجرب حد».

وتابع رئيس قناة الأهلي السابق: «ماذا استفاد فريقك؟ لا شيء. ارحمونا من التأليف والتشبث بالخطأ».

وواصل محمد العدل انتقاده للجهاز الفني لمنتخب مصر، متسائلًا عن أسباب استمرار الجهاز رغم الانتقادات التي يتعرض لها، قائلًا: «اختيار الجهاز الفني للمنتخب خطأ، متى يتم تصحيحه؟».

كما تساءل عن بنود عقد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وما إذا كانت هناك شروط مالية تحول دون فسخ التعاقد، قائلًا: «ليس لدي فكرة عن بنود عقد الجهاز، وهل إذا تم فسخ التعاقد سيطالبكم الجهاز بسداد رواتبهم حتى نهاية التعاقد (2030)، وهذا هو العائق أمامكم، أم أن هناك شرطًا جزائيًا؟».

واختتم العدل رسالته قائلًا: «فهمونا.. ما هو السكوت ده مش مفهوم».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة الحالي، والذي شهد أيضًا مواجهة أنجولا وجنوب السودان.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكره المقبل خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، والذي يتخلله مواجهتا مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن إلى حصد نقاط مباراتي مالاوي، وتعزيز صدارة المجموعة الثانية، من أجل الاقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات البطولة المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

المنتج الفني محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق الأهلي الجهاز الفني لمنتخب مصر لمنتخب مصر

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