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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف كواليس استعداد الأهلي للقمة ورسالة عموتة للاعبيه

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة يدرك صعوبة المباراة وأهميتها بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «الأهلي شايف إن مباراة الزمالك صعبة، وشايف إنها مباراة هتفرق جدًا مع جمهوره ومدربه».

وأضاف: «حسين عموتة بيقول للمقربين إن برغم غياب اللعيبة الدوليين، لكن اليومين اللي فاتوا كانوا مهمين في وصول أفكاره للفريق».

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني للأهلي يسعى للاستفادة من فترة التوقف الحالية في تجهيز اللاعبين، والعمل على نقل أفكار عموتة الفنية والتكتيكية إلى الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

الأهلي والزمالك في الدوري

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما.

ويدخل الفريقان المباراة وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة أن مواجهة القمة تمثل اختبارًا مهمًا للأهلي بقيادة حسين عموتة، وكذلك الزمالك بقيادة معتز جمال، في ظل المنافسة على مراكز المقدمة بجدول ترتيب الدوري.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل المباراة قبل انطلاقها وبعد نهايتها.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير شوبير الأهلي الزمالك حسين عموتة عموتة القلعة الحمراء

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