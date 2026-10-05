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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسيماني يبعث برسائل للأهلي.. إعلامي: تصريحاته مش بس عاطفية

موسيماني
موسيماني
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد فارس أن تصريحات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي، خلال زيارته الأخيرة لمصر، لم تكن مجرد تصريحات عاطفية أو مرتبطة بالحنين إلى الماضي، وإنما حملت العديد من الرسائل المقصودة، خاصة فيما يتعلق بالنادي الأهلي.

الأهلي

وقال محمد فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «موسيماني ربط كل تصريحاته تقريبًا بالأهلي ولعب على حتة النوستالجيا»، مشيرًا إلى حديثه عن دخوله استاد القاهرة، وتفاصيل نهائي القرن، بالإضافة إلى اختياره بشكل انتقائي لعدد من لاعبي الأهلي عند حديثه عن منتخب مصر، والتأكيد على أنه كان بإمكانه تحقيق إنجازات أكبر حال وجودهم معه في الأهلي حاليًا.

وأضاف فارس أن موسيماني، حتى خلال حديثه عن فترة ابتعاده عن العمل والمشروع الذي قام به مع الناشئين، أكد رغبته في إهداء هذا العمل للنادي الأهلي، قبل أن يفتح الباب أمام إمكانية وجود فصل جديد في علاقته بالنادي مستقبلًا.

واختتم محمد فارس حديثه قائلًا: «موسيماني شخص شديد الذكاء، هو طول الوقت عنده ما وراء الكلام، وعباراته بتكون فيها رسائل كتير، هو بيبقى عارف هتوصل إزاي ومردودها إيه».

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