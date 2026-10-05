مهيب عبد الهادي يطرح سؤالًا عن منتخب مصر

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالًا على متابعيه بشأن اللاعب الذي يتمنون انضمامه إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر



وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لاعب تتمنى انضمامه لمنتخب مصر الفترة المقبلة ؟».

ويأتي السؤال ليفتح باب التكهنات بين الجماهير حول الأسماء التي يرون أنها تستحق الحصول على فرصة مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.



تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب انتهاء مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهري سبتمبر وأكتوبر.



وخاض الفراعنة 3 مباريات خلال فترة التوقف، بواقع مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمام أنجولا وجنوب السودان، إلى جانب مواجهة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا.

واستهل منتخب مصر مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ثم تلقى خسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وبحسب التحديث الأخير لتصنيف «فيفا»، أصبح رصيد منتخب مصر 1585.86 نقطة، ليحتل المركز الـ25 عالميًا، بعدما كان في المركز الـ24 قبل انطلاق مباريات التوقف الدولي الحالي.

في المقابل، صعد منتخب الإكوادور إلى المركز الـ24 برصيد 1588.16 نقطة، متفوقًا على المنتخب المصري بفارق 2.30 نقطة، مع امتلاكه مباراة مرتقبة أمام بنما.

وفقد منتخب مصر 7.03 نقطة عقب تعادله مع أنجولا، بينما حصل على 2.06 نقطة بعد الفوز الكبير على جنوب السودان، قبل أن يخسر 6.22 نقطة إثر الهزيمة أمام جنوب إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد بدأ عام 2025 في المركز الـ33 عالميًا بتصنيف «فيفا»، قبل أن يواصل تقدمه حتى وصل إلى المركز الـ24، ليعود ويتراجع مركزًا واحدًا عقب نتائج فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.