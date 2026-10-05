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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كلاكيت تاني مرة في أسبوع.. أيرلندا ترفض مصافحة الكيان الصهيوني وتكرر موقفها بدوري الأمم الأوروبية

منتخب ايرلندا يحنون رؤوسهم أثناء عزف نشيد الكيان الصهيوني
منتخب ايرلندا يحنون رؤوسهم أثناء عزف نشيد الكيان الصهيوني
محمود أحمد

تجددت مشاهد الرفض الأيرلندي خلال مواجهة منتخب أيرلندا مع الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية بعدما كرر لاعبو المنتخب الأيرلندي موقفهم الذي ظهر في اللقاء الأول بين الفريقين وامتنعوا عن مصافحة لاعبي الكيان الصهيوني قبل انطلاق المباراة.

ولم تتوقف المشاهد عند هذا الحد إذ ارتدى لاعبو أيرلندا شارات سوداء خلال المباراة التي أقيمت على ملعب TSC أرينا في صربيا كما أحنوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني في مشهد بات لافتًا في مواجهات المنتخبين خلال النسخة الحالية من البطولة.

وجاءت الواقعة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد بعدما شهدت مباراة الجولة الثانية بين المنتخبين في مدينة ديبريسين المجرية مشاهد مماثلة عندما رفض قائد أيرلندا دارا أوشي مصافحة قائد الكيان الصهيوني مانور سولومون قبل بداية اللقاء.

وفي مواجهة الأمس حمل كويمين كيليهير شارة قيادة منتخب أيرلندا بدلًا من أوشي الذي حصل على إذن بالغياب عن المباراة من أجل البقاء إلى جانب زوجته خلال ولادة طفلهما.

وسار كيليهير على النهج نفسه بعدما تعمد عدم مصافحة دور بيريتز قائد الكيان الصهيوني خلال مراسم ما قبل انطلاق المباراة رغم إتمام المصافحة المعتادة مع طاقم التحكيم.

موقف أيرلندي يتكرر

وحملت الشارات السوداء التي ارتداها لاعبو أيرلندا دلالة مرتبطة بموقفهم تجاه الحرب في غزة في الوقت الذي ارتدى فيه لاعبو الكيان الصهيوني أيضًا شارات سوداء تخليدًا لذكرى قتلى هجمات 7 أكتوبر 2023.

وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد قرر في وقت سابق نقل المباراة من العاصمة دبلن إلى ملعب محايد في صربيا لأسباب وصفها وقتها بأنها "تشغيلية" كما تقرر إقامة اللقاء دون حضور جماهيري وسط دعوات في أيرلندا لمقاطعة المباراة احتجاجًا على الحرب في غزة.

وتزامن ذلك مع موقف رسمي سابق للاتحاد الأيرلندي بعدما تقدم في نوفمبر الماضي بمقترح إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدعو إلى حظر مشاركة الكيان الصهيوني في مسابقات الأندية والمنتخبات الأوروبية.

باروت يمنح أيرلندا التقدم

وعلى أرض الملعب نجح منتخب أيرلندا في التقدم عن طريق تروي باروت الذي سجل هدف أصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 39 قبل أن يتمكن الكيان الصهيوني من إدراك التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

ورفع التعادل رصيد منتخب أيرلندا إلى 5 نقاط ليتساوى مع كوسوفو في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد الكيان الصهيوني إلى نقطتين ليظل في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

منتخب أيرلندا أيرلندا المنتخب الأيرلندي وري الأمم الأوروبية صربيا مدينة ديبريسين المجرية قائد أيرلندا كويمين كيليهير كيليهير

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