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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب أيرلندا يلغي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

ألغى منتخب أيرلندا مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا قبل مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، غدا الأحد، في المجر، إلى جانب تأجيل حصتها التدريبية، وفقًا للمتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كانت المباراة محط اهتمام كبير منذ إجراء القرعة في فبراير، إذ تعتبر أيرلندا من أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب إسرائيل في غزة، وشهدت أيرلندا احتجاجات عديدة تطالب المنتخب بعدم خوض المباريات ضد إسرائيل.

كان من المقرر أن تعقد أيرلندا المؤتمر الصحفي اليوم، لكن قبل وقت قصير من الموعد المحدد، أُبلغ الصحفيون بأن المؤتمر سيعقد الآن بعد انتهاء حصة التدريب التي سيخوضها الفريق على ملعب ديبريتسين.

موعد التدريبات 

من المقرر أن تبدأ الحصة التدريبية في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن بعد مرور ساعتين كان الفريق الأيرلندي لا يزال داخل الفندق.

وقبل مباراة أيرلندا الافتتاحية في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني خارج أرضها أمام كوسوفو، والتي خسرتها 1-0، قال قائد الفريق دارا أوشيا للصحفيين إن اللاعبين سيجتمعون يوم الجمعة لمناقشة خطة التعامل مع مباراة إسرائيل.

وصوت أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في نوفمبر، لصالح أن يطلب مجلس إدارتهم من الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا" تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات القارية، لكن تمت الموافقة على اقتراح يؤيد المضي قدما في المباريات خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في يوليو تموز.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات إسرائيل على أرضها في مدينة ديبريتسين، بينما نقلت أيرلندا مباراتها المقررة في الرابع من أكتوبر إلى صربيا، وستقام المباراة بدون حضور جماهيري.

وازدادت حدة التوتر أكثر عندما استخدم هيمير هالجريمسون مدرب أيرلندا كلمة "إبادة جماعية" في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، ورد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بوصف تصريحاته بأنها "غبية وتنم عن جهل".

ووصف خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية، وهو ادعاء ترفضه إسرائيل بشدة.

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