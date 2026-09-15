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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب أيرلندا الشمالية لكرة القدم يحافظ على تشكيلته باللاعبين أونيل وجراهام من آرسنال وإيفرتون

أونيل وجراهام
أونيل وجراهام
أ ش أ

 حافظ كل من سيداك أونيل (لاعب أرسنال) وبريدن جراهام (لاعب إيفرتون) على مكانيهما في تشكيلة منتخب أيرلندا الشمالية استعداداً لسلسلة المباريات الأربع المقبلة في دوري الأمم الأوروبية.
وكان المدرب مايكل أونيل قد استدعى اللاعبين الشابين لأول مرة للمشاركة في المباريات الودية التي أقيمت في شهر يونيو الماضي، ضد غينيا وفرنسا، حيث شارك لاعب أرسنال البالغ من العمر 18 عاماً في المباراتين.
كما شهدت التشكيلة عودة المدافعين دان بالارد وبادي ماكنير وتيري ديفلين وإيوين تول، وذلك بعد غيابهم عن مباريات شهر يونيو.
وعاد أيضاً كل من حارسي المرمى بيلي بيكوك-فاريل وكونور هازارد، بالإضافة إلى المهاجم ديون تشارلز، بعد غيابهم عن المشاركة في الصيف.

وفي المقابل، يواصل كونور برادلي، ظهير ليفربول، غيابه عن الملاعب منذ شهر يناير الماضي، بسبب خضوعه لجراحة في الركبة، وانضم إليه في قائمة الغائبين كل من علي ماكان (لاعب وسط بريستون نورث إند) وبراد ليونز (لاعب أبردين).

سيداك أونيل لاعب أرسنال بريدن جراهام لاعب إيفرتون

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