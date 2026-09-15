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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الروسية: مبادرة الردع النووي الفرنسية متهورة وخطيرة

فرنسا وروسيا
فرنسا وروسيا
هاني حسين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبادرة الردع النووي الفرنسية متهورة وخطيرة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أن بلاده إلى مبادرة "الردع النووي المتقدم"، مما يعمق التعاون الدفاعي بين البلدين في إطار سعي باريس إلى التعاون بشكل أوثق مع دول أوروبا في مجال الردع النووي.


وكتب الرئيس الفنلندي - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - "اتخذنا اليوم خطوة جديدة إلى الأمام بانضمام فنلندا إلى مبادرة الردع المتقدم الفرنسية، حيث تهدف هذه المبادرة في المقام الأول إلى تعزيز الأمن الأوروبي وتعزز مسئولية أوروبا عن دفاعها الذاتي كما تساعد على منع التصعيد".


وشدد ستوب، على أن المبادرة الفرنسية لن تحل محل الردع النووي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أو تكرره، إذ قال "إن الأولوية القصوى لفنلندا هي العمل كجزء من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن فنلندا "لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم".
 

روسيا موسكو اخبار التوك شو فرنسا الردع النووي

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