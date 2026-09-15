عادل حسني: تتويج تاريخي لمنتخب الساق الواحدة ببطولة روسيا.. وجاهزون لكأس العالم

أعرب الكابتن محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، عن سعادته العارمة بتتويج منتخب مصر للعبة بلقب بطولة روسيا الدولية، إثر فوزه المستحق على المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وقال عادل حسني عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على شاشة قناة «صدى البلد» أن مشوار الفراعنة في البطولة لم يكن مفروشاً بالورد، بل واجه تحديات كبيرة نجح اللاعبون في تجاوزها بفضل إصرارهم الكبير ورغبتهم في بلوغ أبعد نقطة ممكنة ورفع اسم مصر عالياً.

وأوضح عادل حسني، أن الإيمان المطلق بقدرات أبطال المنتخب ومنحهم الفرصة الكاملة كانا من أهم ركائز هذا الإنجاز الرياضي، مؤكدا على جاهزية الفراعنة للمونديال المقبل.

وكشف عادل حسني عن جاهزية اللاعبين للمشاركة المرتقبة ببطولة كأس العالم في المكسيك 2026، مختتما بالتأكيد على استمرار العمل المكثف لتطوير منظومة المنتخب، من خلال توفير الدعم والإمكانات اللازمة والاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة.