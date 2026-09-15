نائب ديمقراطي مطالبًا بعزل ترامب: يشكل تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي

قال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس آل جرين، خلال طرحه قرارًا لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس النواب، إن ترامب يشكل «تهديدًا للديمقراطية والدستور الأمريكي»، داعيًا إلى عزله من منصبه على خلفية ما وصفها بـ«الجرائم والجنح الجسيمة».

ويأتي تحرك جرين في إطار أحدث محاولة يقودها النائب الديمقراطي لدفع مجلس النواب نحو مساءلة ترامب وعزله، إذ كان قد قدم في 24 أغسطس الماضي القرار H.Res. 1486، الذي يتهم الرئيس بانتهاك القسم الدستوري المُلزم له بالحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه.

ويتضمن القرار اتهامات لترامب بإساءة استخدام سلطات الرئاسة، لا سيما فيما يتعلق بسياسات إنفاذ قوانين الهجرة، ويتهم إدارته بتحويل وكالتي الهجرة والجمارك وحماية الحدود إلى قوات شبه عسكرية تفتقر إلى المساءلة، كما يشير إلى مقتل عدد من المدنيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

ووفق نص القرار، يرى جرين أن ترامب «تهديد كبير للجمهورية الديمقراطية الأمريكية ودستورها وديمقراطيتها»، وأن أفعاله تمثل انتهاكًا لواجبه الدستوري في تنفيذ مهام منصبه بأمانة والحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه.

وتُعد هذه المحاولة أحدث تحرك من جرين، الذي سبق أن قدم عدة محاولات لمساءلة ترامب خلال ولايته الحالية. وكان مجلس النواب قد رفض محاولات سابقة، فيما تشير التقارير إلى أن التحرك الأخير يفرض على المجلس التعامل مع مسألة التصويت على عزل الرئيس.