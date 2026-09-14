قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطعت هدومه.. ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة
من طفلة عبقرية لمخترعة.. نور مكي تبتكر روبوت يتحدث العربية والإنجليزية
هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟.. انتبه خطأ شائع يقع فيه كثيرون
روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين في زابوروجيه وخاركوف
ريال بيتيس يفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
لماذا يجب نفض الفراش عند النوم 3 مرات؟.. حفظا من 5 شرور
استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. بكام عيار 21؟
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد
الحربي: زيارة ولي العهد السعودي بمصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط التوترات الإقليمية
الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق
التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة
خالد الغندور يكشف أزمة أقساط محمد إسماعيل بين زد والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
كريم عاطف

نجحت سيارة فريلاندر 8 من شيري جاكوار لاند روفر في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس العالمية، بعدما تمكنت من الوصول إلى ارتفاع بلغ 6002.33 متر فوق سطح البحر خلال تجربة صعود في منطقة التبت بالصين، متجاوزة الرقم السابق المسجل للسيارات الهجينة.

وجاء الإنجاز خلال فعالية إطلاق السيارة في الصين يوم 3 سبتمبر، حيث قطعت السيارة مسار صعب في ظروف جغرافية ومناخية قاسية، قبل أن تصل إلى الارتفاع القياسي الذي تجاوز الرقم السابق البالغ 5980.05 مترا، والمسجل بواسطة سيارة "فانغ تشنغ باو باو 5" التابعة لـ"بي واي دي" في يوليو 2024، بفارق 22.28 مترا.

وخلال عملية الصعود، واجهت السيارة مسار يمتد لنحو 1.48 كيلومتر، مع ارتفاع رأسي يقارب 200 متر، وسط الحصى والصخور والطرق غير المعبدة، وتزداد صعوبة تشغيل المحركات في هذه الارتفاعات بسبب انخفاض الضغط الجوي، إذ يبلغ الضغط المحيط على ارتفاع 6000 متر نحو 47.2 كيلو باسكال، بينما ينخفض الأكسجين المتاح بصورة كبيرة مقارنة بمستوى سطح البحر.

وقالت شيري جاكوار لاند روفر إن محرك الاحتراق المستخدم كمولد للطاقة، وهو محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، حافظ على نحو 80% من قدرته التوليدية خلال الصعود، رغم انخفاض كثافة الهواء.

وتعتمد فريلاندر 8 على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى، مع محركين ونظام دفع كلي، بإجمالي قوة يصل إلى 610 كيلوواط، أي نحو 818 حصانا، موزعة بين محرك أمامي بقوة 483 حصانا وآخر خلفي بقوة 335 حصانا.

كما تتضمن السيارة نظام لزيادة عزم الدوران بنسبة 1.5 مرة في المرحلة الأولى، مع قدرة قصوى تصل إلى 8000 نيوتن متر، بما يساعدها على التعامل مع الصعود البطيء والحاد.

وأكدت الشركة أن السيارة أكملت عملية الصعود دون تعرض هيكلها لأضرار، لكنها لم تكشف حتى الآن تفاصيل الفحص الفني بعد التجربة أو نوع الإطارات المستخدمة.

وتصنع فريلاندر 8 في مصنع شيري جاكوار لاند روفر بمدينة تشانغشو في مقاطعة جيانغسو، وتبدأ أسعار الإصدارات المحدودة من نحو 289 ألفا و900 يوان وتصل إلى 379 ألفا و900 يوان، بما يعادل تقريبا 41 ألفا إلى 53.7 ألف دولار.

شيري جاكوار لاند روفر سيارة فريلاندر 8 لاند روفر موسوعة جينيس فريلاندر 8 منطقة التبت بالصين الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الزمالك وبيراميدز والأهلي

الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

ترشيحاتنا

المنشآت الصحية

من الاستثمار إلى التشغيل.. 8 شروط تحكم إدارة المنشآت الصحية وفقًا للقانون

مصر والسعودية

إرادة جيل: مصر والسعودية ركيزتان للعمل العربي المشترك.. والتنسيق بينهما يعزز حضور المنطقة

موسى مصطفى موسى

رئيس حزب الغد: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.. والتنسيق بين القاهرة والرياض يحمي الأمن القومي العربي

بالصور

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

مش الكركديه والدوم.. أعشاب غير متوقعة تخفض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد