فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

نجحت سيارة فريلاندر 8 من شيري جاكوار لاند روفر في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس العالمية، بعدما تمكنت من الوصول إلى ارتفاع بلغ 6002.33 متر فوق سطح البحر خلال تجربة صعود في منطقة التبت بالصين، متجاوزة الرقم السابق المسجل للسيارات الهجينة.

وجاء الإنجاز خلال فعالية إطلاق السيارة في الصين يوم 3 سبتمبر، حيث قطعت السيارة مسار صعب في ظروف جغرافية ومناخية قاسية، قبل أن تصل إلى الارتفاع القياسي الذي تجاوز الرقم السابق البالغ 5980.05 مترا، والمسجل بواسطة سيارة "فانغ تشنغ باو باو 5" التابعة لـ"بي واي دي" في يوليو 2024، بفارق 22.28 مترا.

وخلال عملية الصعود، واجهت السيارة مسار يمتد لنحو 1.48 كيلومتر، مع ارتفاع رأسي يقارب 200 متر، وسط الحصى والصخور والطرق غير المعبدة، وتزداد صعوبة تشغيل المحركات في هذه الارتفاعات بسبب انخفاض الضغط الجوي، إذ يبلغ الضغط المحيط على ارتفاع 6000 متر نحو 47.2 كيلو باسكال، بينما ينخفض الأكسجين المتاح بصورة كبيرة مقارنة بمستوى سطح البحر.

وقالت شيري جاكوار لاند روفر إن محرك الاحتراق المستخدم كمولد للطاقة، وهو محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، حافظ على نحو 80% من قدرته التوليدية خلال الصعود، رغم انخفاض كثافة الهواء.

وتعتمد فريلاندر 8 على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى، مع محركين ونظام دفع كلي، بإجمالي قوة يصل إلى 610 كيلوواط، أي نحو 818 حصانا، موزعة بين محرك أمامي بقوة 483 حصانا وآخر خلفي بقوة 335 حصانا.

كما تتضمن السيارة نظام لزيادة عزم الدوران بنسبة 1.5 مرة في المرحلة الأولى، مع قدرة قصوى تصل إلى 8000 نيوتن متر، بما يساعدها على التعامل مع الصعود البطيء والحاد.

وأكدت الشركة أن السيارة أكملت عملية الصعود دون تعرض هيكلها لأضرار، لكنها لم تكشف حتى الآن تفاصيل الفحص الفني بعد التجربة أو نوع الإطارات المستخدمة.

وتصنع فريلاندر 8 في مصنع شيري جاكوار لاند روفر بمدينة تشانغشو في مقاطعة جيانغسو، وتبدأ أسعار الإصدارات المحدودة من نحو 289 ألفا و900 يوان وتصل إلى 379 ألفا و900 يوان، بما يعادل تقريبا 41 ألفا إلى 53.7 ألف دولار.