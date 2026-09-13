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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 سيارات SUV صينية بهذا السعر في السوق المصري .. تعرّف عليها

سيارات SUV
سيارات SUV
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا من دفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏5 سيارات ‏SUV‏ صينية بهذا السعر في السوق المصري.

1- شيرى تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 145 حصانًا، ويصل العزم الأقصى لدوران السيارة شيري تيجو 7 إلى 210 نيوتن متر، وبناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فياتي : 

- الفئة الأولي بسعر 1,010,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 1,080,000 جنيه

2- إم جي ONE

تعتمد السيارة إم جي ONE على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة واحدة بسعر 1,400,000 جنيه .

3- جيتور T2

تعتمد السيارة جيتور T2، على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

أما عن سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 1,900,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 1,930,000 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 2,150,000 جنيه                     

4- شانجان CS35 PLUS

تعتمد السيارة شانجان CS35 PLUS، على محرك رباعي الاسطوانات، تيربو، سعة 1400 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية 160 حصانا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار.

أما عن سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 1,049,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 1,149,000 جنيه               

‏- الفئة الثالثة بسعر 1,249,000 جنيه 

5- هافال جوليان 

تعتمد السيارة هافال جوليان، على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي.

أما عن سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 985,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 1,035,000 جنيه                  

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏1,135,000 ‏جنيه       

سوق السيارات المصري السيارات الاقتصادية سيارات SUV سيارات SUV صينية شيرى تيجو 7 إم جي ONE جيتور T2 شانجان CS35 PLUS هافال جوليان

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