مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تعرض خلال زيارته الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للجدل نتيجة اجتزاء بعض تصريحاته المتعلقة بأجور العاملين هناك.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من كفر الشيخ، أنه كان يتفقَّد 9 مصانع مختلفة جرى افتتاحها، وحرص خلال جولته في كل مصنع على سؤال العاملين عن مستويات دخولهم، مشيرًا إلى أن عددًا منهم تحدث عن حصوله على رواتب مجزية.

وأضاف أنه ذكر في ختام الزيارة نماذج لأجور بعض العاملين، من بينهم خريج مدرسة فنية ومهندس حديث التخرج، بهدف إظهار حجم الفرص المتاحة في هذه المناطق الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الأرقام التي أشار إليها تخص الحالات التي التقاها بنفسه داخل المصانع، وقد تكون أعلى من الأجور التي يمكن أن يحصل عليها خريجو المدارس الفنية أو المهندسون في بعض فرص العمل التقليدية.

وشدد على أن الهدف لم يكن القول إن جميع المصانع تقدم الرواتب نفسها، وإنما توجيه رسالة للشباب بشأن أهمية التوجه إلى القطاعات الصناعية التي توفر فرص عمل جيدة ومستويات دخل مناسبة.

وأشار مدبولي إلى تجربة مماثلة خلال تفقد مراكز التعهيد في الإسكندرية، حيث التقى شبابًا حديثي التخرج وأخبروه بأن أول راتب لهم بلغ 20 ألف جنيه.

وأكد أن ذكر هذا الرقم كان مرتبطًا بالنماذج التي التقاها في تلك المراكز، وليس تعميمًا على جميع الوظائف أو القطاعات، موضحًا أن الغرض من عرض هذه النماذج هو تعريف الشباب بالفرص المتاحة وتشجيعهم على الاستفادة منها.