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رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية التي يقوم بها تمثل فرصة مهمة لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع والوقوف بصورة مباشرة على معدلات الإنجاز ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي بمحافظة كفر الشيخ، حيث تابع عددًا من المشروعات والمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتنمية، وانتقل إلى ما تم تنفيذه من مشروعات، والتعرف على الموقف التنفيذي للأعمال، في إطار حرص الدولة على استمرار متابعة المشروعات والتأكد من تحقيق الأهداف المستهدفة منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة كفر الشيخ شهدت تنفيذ العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة المستهدفة بالمحافظة، وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلتها مختلف أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن الدولة لا تضع نهاية العمل عند الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وإنما تستمر في المتابعة للتأكد من تشغيلها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تحسين حياة المواطنين وتوفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة، خاصة في المناطق والقرى التي كانت تعاني في السابق من نقص بعض الخدمات أو ضعف البنية الأساسية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الجولات التي يقوم بها في مختلف المحافظات تمثل بالنسبة له فرصة حقيقية لمتابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا، بعيدًا عن المتابعة المكتبية، والاطلاع بنفسه على معدلات التنفيذ وما تم إنجازه، إلى جانب الاستماع إلى المسؤولين عن المشروعات والتعرف على أي تحديات أو ملاحظات قد تحتاج إلى تدخل سريع.

وأكد مدبولي حرصه خلال جولاته على متابعة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وكذلك متابعة مستوى الجودة، بما يضمن أن تحقق المشروعات الغرض الذي أنشئت من أجله، وأن يشعر المواطن بشكل مباشر بتحسن الخدمات المقدمة إليه.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، باعتبار أن تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءتها يمثلان أحد المحاور الرئيسية في خطط الدولة للتنمية وتحسين جودة الحياة.

وتابع رئيس الوزراء عددًا من المشروعات، واستمع إلى شرح حول معدلات التنفيذ وما تم الانتهاء منه، كما اطلع على خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، مع الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.

وشدد مدبولي على أن ما تحقق في محافظة كفر الشيخ، وخاصة في مشروعات «حياة كريمة»، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الريف المصري وإحداث تغيير ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف تحسين البنية الأساسية وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون بصورة يومية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت في تنفيذ مشروعات متكاملة داخل القرى المستهدفة، وأن انتهاء مشروعات المبادرة في كفر الشيخ يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير المحافظة وتحسين مستوى الخدمات بها.

وأوضح رئيس الوزراء أن المتابعة الميدانية تتيح التعرف بصورة أكثر دقة على الواقع الفعلي للمشروعات، كما تساعد في سرعة رصد أي تحديات والعمل على حلها، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على عدم وجود فجوة بين الخطط الموضوعة وما يتم تنفيذه فعليًا على الأرض.

وأكد أن الدولة مستمرة في متابعة المشروعات التي تم تنفيذها، إلى جانب المشروعات الجديدة والجاري العمل بها، بهدف ضمان الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها وتحقيق أفضل عائد ممكن منها لصالح المواطنين.

وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على المشروعات والمنشآت التي تم تنفيذها ورفع كفاءتها بصورة مستمرة، لضمان استدامة الخدمات وعدم تأثرها بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن جودة التشغيل والصيانة لا تقل أهمية عن مرحلة التنفيذ نفسها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية تستهدف تحسين مستوى الخدمات في المحافظات، مع إعطاء اهتمام خاص بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من أعمال التطوير، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من جميع هذه الجهود والمشروعات.

وتابع أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في خطط التنمية، نظرًا لما تتمتع به من مقومات وإمكانات متنوعة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على استغلال هذه المقومات ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص أفضل أمام المواطنين.

رئيس الوزراء مدبولي الحكومة

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