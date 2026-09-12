رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في محافظة كفر الشيخ لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال رئيس الوزراء إنه تفقد عدد من المشروعات منها مركز طب الأسرة والمركز التكنولوجي بمطوبس والمنطقة الصناعية ببلطيم ومشروع تعميق بوغاز وبحيرة البرلس.

وبالنسبة لتصريحاته حول رواتب المهندسين قال مدبولي إنه تم اجتزاء التصريحات مشيرا إلى أنه قال إن المهندس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يصل راتبه 20 ألف جنيه لكي نشجع الناس يروحوا المنطقة الاقتصادية نافيا ما تردد حول راتب خريج المدرسة الفنية وراتب المهندس.