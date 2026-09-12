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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين ثوابت وطنية تلتزم بها الدولة

الرئيس عون
الرئيس عون
أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن انسحاب إسرائيل، وعودة الأسرى والنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وإعادة إعمار الجنوب، تشكل ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل على تنفيذها، وهدفا واحدا للجميع لا أحد يختلف بشأنه.

وقال عون -خلال زيارة مفاجئة إلى النبطية وبلدة زوطر الغربية، اليوم "السبت"، إن صمود أبناء الجنوب و بقاءهم رغم الحرب، أكبر رسالة إلى العالم مفادها أن هذا الشعب قادر على النهوض مجددا والبقاء صامدا أبدا.

وتفقد عون -خلال الزيارة- مكان استشهاد 13 عنصرا من أمن الدولة إبان العدوان الإسرائيلي الأخير في أبريل الماضي، والذي استهدف مركزهم أثناء قيامهم بعملهم، كما تفقد مبنى المصلحة المالية الإقليمية التابعة لوزارة المالية ومصلحة الزراعة في النبطية، اللذين تعرضا لأضرار جسيمة جراء الاعتداء الإسرائيلي قبل أيام.

وتجول الرئيس اللبناني في سوق النبطية، حيث التقى المواطنين واستمع إلى مناشداتهم، مؤكداً أن هدف زيارته هو الوقوف على متطلباتهم والعمل مع الوزارات والإدارات المختصة على تلبيتها.

وخلال حواره مع المواطنين، أكد الرئيس اللبناني أن الدولة تقف إلى جانب أبناء الجنوب ولن تتركهم أبدا، مشددا على أن وقوف الدولة إلى جانب أبناء النبطية لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يشمل أيضا الخدمات الإنمائية، لافتا إلى أنه التقى المحافظ ورئيس اتحاد البلديات ورئيس البلدية والنائب للاطلاع على حاجات المنطقة والعمل على تأمينها.

وعقب ذلك انتقل الرئيس اللبناني إلى مبنى السرايا الحكومية في النبطية، المدمر جراء العدوان الأخير، والذي استشهد فيه رئيس البلدية السابق الدكتور أحمد كحيل و12 من أعضاء وموظفي البلدية ومواطنين.

ومن جهته، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إن الجيش لم يترك النبطية في أي يوم من الأيام، كما لم يترك أي بلدة لبنانية ما زال فيها مواطنون لبنانيون.

كما زار الرئيس اللبناني مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي، مؤكدًا للطاقم الطبي أن الدولة تقف إلى جانبهم لمساعدتهم على الاستمرار في أداء مهامهم .

وتفقد عون خلال جولة في المستشفى بعض الجرحى وعددا من المرضى، متمنيا لهم الشفاء العاجل، فيما قال قائد الجيش أثناء مغادرته: "إن الجيش موجود دائما في الجنوب وكل البلدات اللبنانية المحررة، ونأمل أن نحرر بقية البلدات وسنتمركز فيها عندئذ أيضا".

واختتم الرئيس اللبناني جولته بزيارة بلدة زوطر الغربية، حيث تفقد وحدات الجيش المنتشرة فيها، وزار كنيسة دير سيدة البشارة، وعاين من داخلها مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.

الرئيس اللبناني انسحاب إسرائيل الأسرى والنازحين

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