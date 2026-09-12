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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حاتم يفاجئ متابعاته بعرض خاص لـ«ريد فلاج».. وللرجالة: نتقابل في «الهرم الرابع 2»

النجم أحمد حاتم
النجم أحمد حاتم
أوركيد سامي

أعلن الفنان أحمد حاتم عن مفاجأة خاصة لجمهوره من السيدات، بالكشف عن استعداده لتنظيم عرض خاص لهن لفيلمه «ريد فلاج»، على أن يعلن عن تفاصيل العرض خلال الفترة المقبلة.

وجاء إعلان أحمد حاتم من خلال فيديو جديد نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله عن أرقام لافتة لمتابعي صفحة «روحي على بيت أبوكي»، موضحًا أن نسبة السيدات وصلت إلى 81.6%، مقابل 18.4% للرجال.

ودفعت النسبة الكبيرة لمتابعات الصفحة أحمد حاتم للإعلان عن تنظيم عرض خاص للسيدات لفيلم «ريد فلاج»، مؤكدًا أنه سيكشف قريبًا عن جميع التفاصيل المتعلقة بالعرض.

في الوقت نفسه، وجه حاتم رسالة طريفة لجمهوره من الرجال، قائلًا لهم: «نتقابل في الهرم الرابع الجزء الثاني»، في إشارة إلى الجزء الجديد من فيلمه «الهرم الرابع».

ويواصل أحمد حاتم الترويج لفيلم «ريد فلاج» بطريقة مختلفة تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التفاعل الذي حققته فيديوهات وصفحة «روحي بيت أبوكي».

النجم أحمد حاتم اخبار الفن نجوم الفن

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