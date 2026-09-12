قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ كثير من الأسر في تشغيل الدفايات الكهربائية والسخانات لفترات أطول، بالتزامن مع الاعتماد على أجهزة أخرى داخل المنزل، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة. لكن المشكلة ليست دائمًا في تشغيل الأجهزة نفسها، إذ توجد أخطاء يومية بسيطة قد تجعل استهلاك الكهرباء أعلى من المتوقع.

وفي ظل البحث عن طرق لتقليل المصروفات الشهرية، يمكن لبعض العادات المنزلية أن تساعد على خفض الاستهلاك دون الاستغناء عن الأجهزة الأساسية، أوضحها خبير صيانة الأجهزة ربيع محمد من خلاص تصريحات خاصة ل صدي البلد.

1- تشغيل الدفاية لفترات طويلة

وقال ربيع تعد الدفاية الكهربائية من الأجهزة التي يمكن أن تستهلك قدرًا ملحوظًا من الكهرباء، خصوصًا عند تشغيلها لساعات طويلة أو استخدامها لتدفئة غرفة فارغة.

ومن الأفضل تشغيل الدفاية عند الحاجة فقط، وإغلاقها عند مغادرة الغرفة، مع التأكد من إحكام غلق الأبواب والنوافذ حتى لا تتسرب الحرارة ويضطر الجهاز للعمل لفترة أطول.

كما يجب عدم تغطية الدفاية أو وضعها بالقرب من الستائر والأثاث، حفاظًا على السلامة.

2- ترك السخان الكهربائي يعمل طوال اليوم

من الأخطاء الشائعة ترك سخان المياه الكهربائي في وضع التشغيل طوال اليوم، حتى عندما لا تكون هناك حاجة للمياه الساخنة.

السخان يعيد تسخين المياه للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وبالتالي فإن تركه يعمل باستمرار قد يزيد الاستهلاك مقارنة بتشغيله في الأوقات التي تحتاج فيها الأسرة إلى المياه الساخنة.

3- ضبط السخان على درجة حرارة مرتفعة جدًا

رفع درجة حرارة السخان إلى أقصى مستوى ليس بالضرورة أفضل للحصول على مياه ساخنة، لكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

ويفضل ضبط درجة الحرارة على مستوى مناسب للاستخدام، مع الاهتمام بصيانة السخان والتأكد من سلامة العزل وعدم وجود مشكلات تؤدي إلى فقد الحرارة سريعًا.

4- إهمال صيانة الثلاجة

الثلاجة من الأجهزة التي تعمل على مدار اليوم، ولذلك فإن أي مشكلة في كفاءتها يمكن أن تنعكس على استهلاك الكهرباء.

ومن الأخطاء ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات طويلة، أو وضع أطعمة ساخنة بداخلها، أو تجاهل تنظيفها وصيانتها عند وجود مشكلة في التبريد.

كذلك يجب التأكد من إحكام غلق الباب وسلامة الإطار المطاطي المحيط به، لأن تسرب الهواء البارد يجعل الجهاز يعمل لفترات أطول.

5- تشغيل الغسالة بنصف حمولة باستمرار

تشغيل الغسالة عدة مرات خلال الأسبوع بملابس قليلة قد يعني استهلاك كهرباء ومياه أكثر من اللازم.

لذلك يمكن تنظيم الغسيل وتشغيل الغسالة عندما تكون الحمولة مناسبة لسعتها، مع اختيار البرنامج المناسب لكمية الملابس ودرجة اتساخها بدلًا من الاعتماد دائمًا على أطول دورة.

6- ترك الأجهزة على وضع الاستعداد

إغلاق التلفزيون أو بعض الأجهزة من الريموت كنترول لا يعني دائمًا فصلها تمامًا عن الكهرباء، إذ تظل بعض الأجهزة في وضع الاستعداد.

وقد لا يكون استهلاك جهاز واحد في وضع الاستعداد كبيرًا، لكن تراكم الأمر مع أجهزة متعددة تعمل بهذه الطريقة لفترات طويلة يجعل من الأفضل فصل الأجهزة التي لا تحتاج إلى إبقائها متصلة بالكهرباء.

7- استخدام الدفاية مع فتح النوافذ والأبواب

تشغيل التدفئة مع وجود مصدر مستمر لدخول الهواء البارد يجعل الغرفة تفقد حرارتها سريعًا، وبالتالي قد يستمر الجهاز في العمل لفترة أطول للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

لذلك، عند استخدام الدفاية، يفضل غلق الأبواب والنوافذ جيدًا، مع وجود تهوية آمنة ومنتظمة للمنزل وفق نوع الجهاز المستخدم، وعدم استخدام أي جهاز تدفئة بطريقة تخالف تعليمات الشركة المصنعة.

كيف تقللين فاتورة الكهرباء في الشتاء؟

يمكن تقليل الاستهلاك من خلال الاعتماد على الإضاءة الموفرة، وإطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة، وتشغيل الأجهزة عند الحاجة، وعدم ترك السخان والدفايات يعملان دون ضرورة.

كما أن تنظيف فلاتر أجهزة التكييف قبل استخدامها في وضع التدفئة، إذا كان الجهاز يدعم ذلك، يساعد على الحفاظ على كفاءة التشغيل، بينما يجب مراجعة تعليمات الجهاز لمعرفة أفضل إعدادات الاستخدام.