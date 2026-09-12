هشام عباس يكشف كواليس اختياره اسمه الفني: رفضت هشام المصري

كشف الفنان هشام عباس كواليس اختياره الاسم الذي اشتهر به فنيًا، موضحًا أنه كان من المقرر في البداية أن يخوض تجربة الغناء باسم «محمد هشام»، قبل أن يتم اقتراح تغيير الاسم بسبب وجود عدد كبير من المطربين الذين يحملون اسم «محمد».

وقال هشام عباس، خلال حواره في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن البعض اقترح عليه استخدام اسم «هشام المصري» بدلًا من «محمد هشام»، إلا أنه لم يشعر بالاقتناع تجاه الاسم.

وأضاف أنه كان يعمل في ذلك الوقت مهندس صوت، وعندما شاهد اسم «هشام المصري» مكتوبًا على ألبوم للفنانة سيمون، شعر بالاستغراب وتساءل عن صاحب هذا الاسم.

وأوضح أن هذه الواقعة كانت سببًا في اتخاذه قرارًا نهائيًا باختيار اسم «هشام عباس» ليكون اسمه الفني، وهو الاسم الذي عُرف به بعد ذلك لدى الجمهور.