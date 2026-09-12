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هشام عباس: والدي كان عايزني مهندس واشتغلت في العربيات ومصنع قطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هشام عباس: والدي كان عايزني مهندس واشتغلت في العربيات ومصنع قطن

الفنان هشام عباس
الفنان هشام عباس
إسراء صبري

تحدث الفنان هشام عباس عن علاقته برغبة والده في تحديد مستقبله المهني، كاشفًا أن أبيه كان يتمنى أن يعمل نجله مهندسًا، بينما لم يكن هشام يرغب في البداية في العمل بهذا المجال.

وقال هشام عباس، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إنه رفض في البداية فكرة العمل كمهندس، واتجه إلى مجالات أخرى، موضحًا: «والدي كان عايزني أشتغل مهندس، وأنا قولت مش هشتغل مهندس».

وأشار إلى أنه عمل لفترة في مجال السيارات، كما خاض تجربة العمل في أحد مصانع القطن، قبل أن يكتشف شغفه الحقيقي بمجال الاستوديو والتسجيلات الموسيقية.

وأكد هشام عباس أن اتجاهه للعمل كمهندس صوت منحه فرصة للجمع بين تحقيق رغبة والده والعمل في المجال الذي يحبه، موضحًا أنه وجد في هذا التخصص وسيلة لإرضاء والده، وفي الوقت نفسه ممارسة العمل الذي شعر بالشغف تجاهه.

هشام عباس الفنان هشام عباس سبوت لايت الإعلامية شيرين سليمان

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