دمشق .. ضبط 9 طيارين في اللاذقية للاشتباه بتورطهم في جرائم بحق السوريين

ألقت أجهزة الأمن السورية القبض على 9 طيارين بعد رصد ومتابعة وتحريات، حيث تشير المعلومات الأولية إلى تورطهم في جرائم وانتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال سنوات النزاع.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية في بيان لها ؛ الموقوفون خدموا في سلاح الطيران الحربي والمروحي، ويُشتبه بمشاركتهم في عمليات قصف واستهداف طالت مناطق سورية عدة، وأسفرت عن ضحايا وإصابات، إضافة إلى أضرار واسعة في المدن والبلدات والمنازل والمنشآت والمرافق المدنية.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد عبد العزيز الأحمد، أن التوقيفات نُفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب ضمن سلسلة عمليات أمنية، تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.