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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. قوات الاحتلال تقصف أراضي زراعية في ريف دمشق

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بقصف قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية غرب بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي ، بالمدفعية أطراف قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، في أحدث تصعيد ميداني تشهده المنطقة الحدودية، وسط استمرار التحركات والتوغلات الإسرائيلية في عدد من مناطق المحافظة.

وأفادت الإخبارية السورية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية قصفت أطراف القرية، دون أن تورد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء القصف. 

ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر المتصاعد في ريف القنيطرة، مع تكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.


وتشهد مناطق متفرقة من ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة تحركات ميدانية إسرائيلية شملت عمليات توغل ودهم وقصفًا مدفعيًا، فيما أفادت تقارير حديثة بتوغل دورية إسرائيلية في قرية طرنجة نفسها، بالتزامن مع حالة من التوتر بين السكان المحليين.

الاحتلال الإسرائيلي سوريا بيت جن ريف دمشق

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