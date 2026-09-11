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العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي

تنظيم داعش
تنظيم داعش
محمود نوفل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نجاح عناصره في القضاء على عنصرين من "داعش" بضربة جوية في منطقة وادي الشاي.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت خلية الإعلام الأمني:  استمراراً للنهج التعقيبي والضغط المباشر على ما تبقى من فلول الإرهاب، وتأكيداً للجاهزية العالية لقواتنا المسلحة البطلة في ملاحقة العصابات الإرهابية ودحرها ودك أوكارها أينما وجدت.

وأضافت :  وبناءً على معلومات دقيقة وردت من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبعد عمليات رصد ومتابعة لحركة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F-16 أربع ضربات جوية دقيقة استهدفت مضافات وأوكار الإرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وأسفرت الضربات عن تدمير الأهداف المحددة بالكامل .

وزاد البيان العراقي : ​إن قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها تؤكد لجميع أبناء شعبنا الأبي أنها ستظل العين الساهرة واليد الضاربة ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، ولن يكون للإرهابيين أي ملاذ آمن على أرض العراق.
 

العراق تنظيم داعش الإرهابي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي منطقة وادي الشاي

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