العراق : لن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف أو تهديد دول أخرى

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن داعش الإرهابي انتهى في العراق ولا خشية منه وعملية العزم الصلب ستنتهي.



وقال النعمان في تصريحات له : القائد العام وضع إستراتيجية مقبلة هي أن العراق خالٍ من المخدرات . ومنظومات الدفاع الجوي أولوية أولى لدى القائد العام للقوات المسلحة وستصل قريباً من كوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة.

وأضاف : العلاقة مع دول التحالف ستنتقل إلى التكاملية والتعاون بعد 30 سبتمبر الحالي و لن نسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة وعملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة ولا توجد مهلة محددة مع الفصائل لتنظيم السلاح.

وإختتم النعمان قائلا : لن نسمح بأي تهديد يطال دول الجوار ولن نسمح باستخدام أراضينا لاستهداف دول أخرى.