التجارة العالمية تستعيد زخمها رغم الشكوك الجيوسياسية ومخاطر السياسات

قالت منظمة التجارة العالمية، إن التجارة في السلع شهدت تحسنًا منذ يونيو الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وارتفع مؤشر مقياس تجارة السلع إلى 102 نقطة في سبتمبر، مقابل 101.7 نقطة في يونيو، ليظل أعلى من مستوى الاتجاه الأساسي البالغ 100 نقطة.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن قوة الطلب على المكونات الإلكترونية المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية ساعدت في تعويض بعض الآثار السلبية للرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، رغم استمرار تفاوت نمو التجارة بين القطاعات والمناطق.

وحذرت منظمة التجارة العالمية من أن استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد وطرق الشحن وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والسياسات التجارية، لا يزال يلقي بظلاله على آفاق التجارة العالمية، رغم مؤشرات الصمود الحالية.

وكانت المنظمة قد توقعت في مارس الماضي تباطؤ نمو تجارة السلع العالمية إلى 1.9% خلال العام الجاري، مقابل 4.6% في 2025، محذرة من مخاطر إضافية إذا أدت الحرب الأمريكية مع إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل حركة النقل. كما تضررت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.