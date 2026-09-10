الداخلية تنظم زيارات ثقافية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة

في إطار مبادرة «جيل جديد» وبرعاية رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الداخلية عددًا من الزيارات الثقافية والترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى النشء والشباب.

كواليس الزيارات

وشملت الزيارات عددًا من أبرز المعالم والمتاحف، من بينها المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، إلى جانب ممشى أهل مصر، حيث تعرف المشاركون على جانب من تاريخ مصر وتراثها الحضاري، وما تزخر به من مقومات ثقافية وسياحية.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود وزارة الداخلية لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب والطلائع، وتعريفهم بتاريخ الوطن وحضارته، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وإدراكًا لمسؤولياته تجاه وطنه، وقادرًا على المشاركة في صناعة حاضره ومستقبله.