قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يحسم الجدل بشأن حالة المدارس وجاهزيتها للدراسة
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
جاء الدور على سيادة المحافظ.. جمال شعبان يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتح باب التقديم للطالبات المرشحات من الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

الأوقاف
الأوقاف
إيمان طلعت

تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للطالبات المرشحات من وزارة الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات، نظام الخمس سنوات، التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، والكائن بشارع شوبير، ميدان الحلمية، القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٦م – ٢٠٢٧م، وذلك وفقًا لترشيحات وزارة الصحة.

وللاطلاع على أسماء الطالبات المرشحات من وزارة الصحة، والأوراق المطلوبة، ومواعيد التقديم، يُرجى الضغط هنا .

في سياق آخر، تحتفي وزارة الأوقاف بعيد المعلم المصري، الذي يوافق العاشر من سبتمبر من كل عام؛ تقديرًا لمكانة المعلم ودوره المحوري في بناء الإنسان، وترسيخ قيم العلم والأخلاق والانتماء، وإعداد الأجيال القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، باعتبار أن التعليم أحد أهم ركائز تقدم المجتمعات ونهضة الأوطان.

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة تقديرًا لما يمثله المعلم من قيمة وطنية وإنسانية راسخة؛ فدوره لا يقتصر على نقل المعرفة والعلوم، وإنما يمتد إلى تشكيل وعي الأجيال، وبناء شخصياتهم، وتنمية قدرتهم على التفكير وتحمل المسئولية، وغرس قيم العمل والانضباط واحترام القانون وقبول الآخر؛ فالتعليم ليس نقلًا للمعرفة فحسب، بل هو بناء للإنسان وترسيخ للقيم وإعداد للمستقبل.

وأولى الإسلام العلم وأهله مكانة عظيمة، وجعل التعليم من أجلِّ الأعمال وأعظمها أثرًا في حياة الناس، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، وقال سيدنا النبي ﷺ: «إنما بُعثتُ معلِّمًا»، بما يؤكد شرف رسالة التعليم ورفعة مكانة من يحملون أمانتها. وقد عبّر أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذه المكانة بقوله:

قُم للمعلمِ وفِّهِ التبجيلا .. كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولًا

أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي .. يبني وينشئُ أنفسًا وعقولًا

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمعلم، إيمانًا بأن جودة التعليم تبدأ من إعداد معلم مؤهل علميًّا وتربويًّا ومهنيًًّا؛ وفي هذا الإطار، تواصل الدولة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًّا وفقًا لاحتياجات المحافظات والتخصصات المختلفة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتنمية المهنية للمعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم. كما تعمل الدولة على توفير بيئة تعليمية ملائمة لأداء المعلم رسالته؛ ففي إطار الاستعداد للعام الدراسي 2025/2026م، انتهت وزارة التربية والتعليم من تجديدات داخلية شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، مع استمرار أعمال الصيانة والتهيئة لتحسين بيئة التعلم.

وشهد التعليم قبل الجامعي خلال السنوات العشر الماضية بناء 150 ألف فصل دراسي في مدارس التعليم العام، بما يسهم في التوسع في إتاحة التعليم وخفض الكثافات، كما ارتفع عدد الجامعات في مصر من نحو 50 جامعة عام 2014م إلى 130 جامعة عام 2026م، بزيادة قدرها 80 جامعة، بما يؤكد التوسع في إتاحة التعليم وتنويع مساراته في إطار الجمهورية الجديدة.

وتضطلع وزارة الأوقاف بدورها في ترسيخ قيمة العلم واحترام المعلم، ودعم بناء الإنسان الواعي المستنير، من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية والمحتوى الإعلامي والرقمي، بما يسهم في تعزيز قيم العلم والأخلاق والانضباط والمسئولية، وترسيخ الوعي بأهمية التعليم ودور المعلم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وفي هذه المناسبة، تتقدم وزارة الأوقاف بخالص التقدير لكل معلم ومعلمة يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص، ويسهمون في بناء عقول أبناء الوطن وشخصياتهم، ويواصلون أداء رسالتهم النبيلة في تعليم الأجيال وتربيتها وإعدادها للمستقبل؛ فكل معلم مخلص يضع لبنة في بناء إنسان، وكل جيل يتعلم ويكتسب العلم والقيم هو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وتقدمًا.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل معلم ومعلمة في أداء رسالتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

وزارة الصحة المعهد الفني للتمريض بنات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

المهندس مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب

نائب يضع 3 أولويات لنجاح صندوق مصر للاستثمار الصناعي في تعميق التصنيع المحلي

مسعود علام أمينًا عامًا لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

مسعود علام أمينًا عامًا لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

النائب الدكتور إبراهيم عيسى، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: قمة العلمين تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد