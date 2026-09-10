الأوقاف تفتح باب التقديم للطالبات المرشحات من الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للطالبات المرشحات من وزارة الصحة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بنات، نظام الخمس سنوات، التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، والكائن بشارع شوبير، ميدان الحلمية، القاهرة، للعام الدراسي ٢٠٢٦م – ٢٠٢٧م، وذلك وفقًا لترشيحات وزارة الصحة.

وللاطلاع على أسماء الطالبات المرشحات من وزارة الصحة، والأوراق المطلوبة، ومواعيد التقديم، يُرجى الضغط هنا .

في سياق آخر، تحتفي وزارة الأوقاف بعيد المعلم المصري، الذي يوافق العاشر من سبتمبر من كل عام؛ تقديرًا لمكانة المعلم ودوره المحوري في بناء الإنسان، وترسيخ قيم العلم والأخلاق والانتماء، وإعداد الأجيال القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، باعتبار أن التعليم أحد أهم ركائز تقدم المجتمعات ونهضة الأوطان.

ويأتي الاحتفاء بهذه المناسبة تقديرًا لما يمثله المعلم من قيمة وطنية وإنسانية راسخة؛ فدوره لا يقتصر على نقل المعرفة والعلوم، وإنما يمتد إلى تشكيل وعي الأجيال، وبناء شخصياتهم، وتنمية قدرتهم على التفكير وتحمل المسئولية، وغرس قيم العمل والانضباط واحترام القانون وقبول الآخر؛ فالتعليم ليس نقلًا للمعرفة فحسب، بل هو بناء للإنسان وترسيخ للقيم وإعداد للمستقبل.

وأولى الإسلام العلم وأهله مكانة عظيمة، وجعل التعليم من أجلِّ الأعمال وأعظمها أثرًا في حياة الناس، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، وقال سيدنا النبي ﷺ: «إنما بُعثتُ معلِّمًا»، بما يؤكد شرف رسالة التعليم ورفعة مكانة من يحملون أمانتها. وقد عبّر أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذه المكانة بقوله:

قُم للمعلمِ وفِّهِ التبجيلا .. كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولًا

أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي .. يبني وينشئُ أنفسًا وعقولًا

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمعلم، إيمانًا بأن جودة التعليم تبدأ من إعداد معلم مؤهل علميًّا وتربويًّا ومهنيًًّا؛ وفي هذا الإطار، تواصل الدولة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًّا وفقًا لاحتياجات المحافظات والتخصصات المختلفة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل والتنمية المهنية للمعلمين، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم. كما تعمل الدولة على توفير بيئة تعليمية ملائمة لأداء المعلم رسالته؛ ففي إطار الاستعداد للعام الدراسي 2025/2026م، انتهت وزارة التربية والتعليم من تجديدات داخلية شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، مع استمرار أعمال الصيانة والتهيئة لتحسين بيئة التعلم.

وشهد التعليم قبل الجامعي خلال السنوات العشر الماضية بناء 150 ألف فصل دراسي في مدارس التعليم العام، بما يسهم في التوسع في إتاحة التعليم وخفض الكثافات، كما ارتفع عدد الجامعات في مصر من نحو 50 جامعة عام 2014م إلى 130 جامعة عام 2026م، بزيادة قدرها 80 جامعة، بما يؤكد التوسع في إتاحة التعليم وتنويع مساراته في إطار الجمهورية الجديدة.

وتضطلع وزارة الأوقاف بدورها في ترسيخ قيمة العلم واحترام المعلم، ودعم بناء الإنسان الواعي المستنير، من خلال خطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية والمحتوى الإعلامي والرقمي، بما يسهم في تعزيز قيم العلم والأخلاق والانضباط والمسئولية، وترسيخ الوعي بأهمية التعليم ودور المعلم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وفي هذه المناسبة، تتقدم وزارة الأوقاف بخالص التقدير لكل معلم ومعلمة يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص، ويسهمون في بناء عقول أبناء الوطن وشخصياتهم، ويواصلون أداء رسالتهم النبيلة في تعليم الأجيال وتربيتها وإعدادها للمستقبل؛ فكل معلم مخلص يضع لبنة في بناء إنسان، وكل جيل يتعلم ويكتسب العلم والقيم هو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وتقدمًا.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل معلم ومعلمة في أداء رسالتهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.