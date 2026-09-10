الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بحضور مسئولي جهاز مدينة بدر لإزالة الأشجار التى قامت بزراعتها بالحديقة المقابلة للشقة محل سكنها.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 7 الجارى قامت قوة أمنية بمرافقة مسئولى جهاز مدينة بدر لإنذار القائمة على النشر (بالمعاش - مقيمة بإحدى التجمعات السكنية بمدينة بدر بالقاهرة) لقيامها بفتح باب فى البلكونة الخاصة بالشقة محل سكنها بقصد الإستحواذ على مساحة 100 متر من الحديقة المواجهة للشقة.

وقد قام مسئولى الجهاز بمنحها مهلة 15 يوم لإزالة المخالفة أو تقنين أوضاعها .. وأثناء ذلك إدعت القائمة على النشر بحضور مسئولى الجهاز لإزالة الأشجار التى قامت بزراعتها فى الحديقة "على خلاف الحقيقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.