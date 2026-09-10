قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأعلى للإعلام»: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع
فلوسك مش هتضيع.. خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ماكينات ATM
ظهور تمساح أمام عزبة السدرة.. محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص المنطقة
وكيله: رغبة فتوح هي الاستمرار في الزمالك
محافظ القاهرة: حظر حرمان أي طالب من الدراسة ومنع التعدي عليهم نهائيا بالمدارس
نشرة المرأة والمنوعات | كل ما تود معرفته عن التيفوس القرادي .. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن
ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني
أخبار السيارات | موديلات كهربائية 2026 في السوق المصري ..أفاتار 07 العائلية 2027 تباع بهذه المواصفات
بتكليف من الرئيس.. وزير الكهرباء :دعم السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية والحرارية
نيوزويك: من العلمين.. بوتين يحوّل "الناتو" إلى شعار لبيع السلاح الروسي
تنويه مهم لسكان مدينة المستقبل بالإسماعيلية.. رائحة غاز متوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الخارجية: توفير جميع التسهيلات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

اصطحب د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية، يوم الخميس ١٠ سبتمبر، السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة.

تأتي الجولة في إطار الحرص على إطلاع البعثات الدبلوماسية الأفريقية على ما تشهده العاصمة الجديدة من تطور عمراني ومؤسسي متكامل، والتعريف بما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق وخدمات متطورة، وضمن سلسلة من الزيارات الجاري ترتيبها للسفراء من مختلف المناطق الجغرافية لمتابعة الترتيبات الخاصة بانتقال مقار السفارات والبعثات الأجنبية إلى الحي الدبلوماسي، كما شملت الجولة تفقد الوضع الراهن في الحي الحكومي وعدداً من أبرز المنشآت والوحدات السكنية والمرافق بالعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى مقر الأمم المتحدة ومدرسة وايكوم آبي بالحي الدبلوماسي ومقر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الجولة حرص الدولة المصرية على توفير جميع التسهيلات والمتطلبات اللازمة لعمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشدداً على الأولوية القصوى لانتقال البعثات الأجنبية للعمل بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن الحي الدبلوماسي تم تصميمه وتجهيزه وفق أحدث المعايير بما يوفر بيئة عمل متكاملة وحديثة للسفارات والمنظمات الدولية، ويعكس ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية وعمرانية واسعة، وتم طرح مختلف الخيارات المتاحة من شراء أو تأجير لمقار البعثات الجديدة في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. 

من جانبه، استعرض المهندس خالد عباس التيسيرات والترتيبات الجارية لدعم انتقال البعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، وما يوفره الحي الدبلوماسي من إمكانات وخدمات وتجهيزات حديثة وبنية تكنولوجية متطورة، مؤكداً مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مختلف المتطلبات وتعزيز جاهزية الحي لاستقبال مقار السفارات والمنظمات الدولية وتوفير أفضل الظروف لعملها.

هذا، وكان الوزير عبد العاطي قد التقى بالمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية قبل اتمام الجولة، حيث تم استعراض الترتيبات والتيسيرات الجارية لدعم انتقال البعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، ومتابعة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لعملها والمنظمات الدولية.

الخارجية التعاون الدولي المصريين بالخارج شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية السفراء الأفارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

عيد النيروز

النيروز.. الكنيسة القبطية تبدأ عاما جديدا من ذاكرة الشهداء

منشات طبية غير مرخصة

الصحة تغلق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمنيا

مسؤول إماراتي ل(أ ش أ): تعاون وثيق مع مصر والقوات المسلحة.. ومعرض العلمين منصة مهمة للوصول إلى الأسواق الإفريقية

مسؤول إماراتي : تعاون وثيق مع مصر والقوات المسلحة.. ومعرض العلمين منصة مهمة للوصول إلى الأسواق الإفريقية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد