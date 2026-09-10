منتخب مصر للكاراتيه يضمن 4 ميداليات في البطولة الأفريقية بالجزائر

ضمن لاعبو منتخب مصر للكاراتيه حصد 4 ميداليات خلال منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليًا في الجزائر، والتي تستمر حتى 14 سبتمبر الجارى، بعدما نجح 4 لاعبين من بعثة المنتخب في التأهل إلى نهائيات منافساتهم.

وشهدت منافسات البطولة تأهل كل من جنى خميس، وأحلام حمدي، وريم أحمد، بالإضافة إلى مصطفى الغباشي، إلى المباريات النهائية، ليضمن المنتخب المصري الحصول على 4 ميداليات، بواقع ميدالية لكل لاعب، على أن يتحدد لونها عقب خوض النهائيات.

وجاء تأهل جنى خميس إلى نهائي منافسات الكاتا آنسات، بعدما حققت الفوز على لاعبة بوتسوانا في المباراة الأولى، قبل أن تتغلب على لاعبة الجزائر في المباراة الثانية، لتواصل مشوارها نحو حصد الميدالية الذهبية.

كما تأهلت ريم أحمد إلى النهائي بعد فوزها على لاعبة تونس بنتيجة 10-0، بينما حجزت أحلام حمدي مقعدها في النهائي عقب تغلبها على منافستها التونسية بنتيجة 5-4.

وفي منافسات الكاتا رجال، نجح مصطفى الغباشي في التأهل إلى المباراة النهائية، ليكمل عقد المتأهلين المصريين إلى نهائيات البطولة، ويضمن منتخب الكاراتيه بذلك 4 ميداليات جديدة في البطولة الأفريقية بالجزائر.