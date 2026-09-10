وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب لتايكوندو عقب تحقيق إنجاز تاريخي ببطولة الجائزة الكبرى

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب الأول للتايكوندو، عقب عودتها من المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بكوريا الجنوبية والتي حقق خلالها البطل الأولمبي سيف عيسى الميدالية الذهبية في منافسات ميزان أكثر من 80 كجم.

ونقل الدكتور عبد الأول محمد مدير المنتخبات الوطنية، تحيات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتهنئته لبعثة المنتخب على ما تحقق من إنجاز رياضي كبير مؤكدا الوزير علي أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ويؤكد تفوق التايكوندو المصري على المستوى القاري والدولي .

كما أثنى جوهر نبيل على الجهود المبذولة من البعثة المصرية للمنتخب القومي والجهاز الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى مشيدا بدورهم في الإعداد الجيد ودعمهم للاعبين والأجهزة والذي انعكس على هذا الإنجاز الكبير .