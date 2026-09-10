قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يلمح لعمليات هجومية خاطفة أمريكا الشمالية
أحمد العوضي لـ«صدى البلد»: «سلطان الديب» مختلف عن كل أعمالي.. والتصوير يبدأ أكتوبر (خاص )
قبل غلق الباب اليوم .. خطوات وضوابط وشروط تنسيق الأزهر
أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.. تراجع 5 جنيهات والفراخ البيضاء تبدأ من 66 جنيهًا
وزير التعليم يكشف بالأرقام تفاصيل جهود تطوير المناهج الدراسية
على مسافة 2000 ميل .. أوكرانيا تضرب القطب الشمالي الروسي في أعمق ضربة في الحرب
شوبير يوجّه رسالة نارية لـ عموتة: جماهير الأهلي مش مبسوطة ومش راضية
وزير التعليم: إلغاء الاحتفال بالمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية بالمدارس الدولية
المسلماني: نحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الإذاعة المصرية
باقي الأجرة أموال ممزقة.. القبض على سائق تعدّى على طالب بالضرب في الإسكندرية
حسين عيسى يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات في مصر
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ المشروعات والخطط بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب لتايكوندو عقب تحقيق إنجاز تاريخي ببطولة الجائزة الكبرى

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب الأول للتايكوندو، عقب عودتها من المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بكوريا الجنوبية والتي حقق خلالها البطل الأولمبي سيف عيسى الميدالية الذهبية في منافسات ميزان أكثر من 80 كجم.

ونقل الدكتور عبد الأول محمد مدير المنتخبات الوطنية، تحيات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وتهنئته لبعثة المنتخب على ما تحقق من إنجاز رياضي كبير مؤكدا الوزير علي  أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، ويؤكد تفوق التايكوندو  المصري على المستوى القاري والدولي .

كما أثنى جوهر نبيل  على الجهود المبذولة من البعثة المصرية للمنتخب القومي والجهاز الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى مشيدا بدورهم في الإعداد الجيد  ودعمهم للاعبين والأجهزة والذي انعكس على هذا الإنجاز الكبير .

وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة التايكوندو سيف عيسى منتخب التايكوندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

امير هشام و فتوح

بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

حادث

مصرع شخص في حادث تصادم بالمنوفية

جانب من الاستقبال

بالورد.. معلمو مدرسة الشهيد أحمد سمير يستقبلون مديرة المدرسة بعد تكريمها من وزير التعليم

شواطئ مطروح

بعد يومين من الغلق.. البحر يهدأ والمصطافون يعودون إلى شواطئ مطروح

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد