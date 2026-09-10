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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أبو جبل: هدفي استعادة مستواي مع المغرب التطواني والعودة لمنتخب مصر

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
رباب الهواري

أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر وفريق المغرب التطواني، أن خوضه تجربة جديدة في الدوري المغربي يأتي بهدف استعادة مستواه والعودة بقوة إلى الساحة الكروية، مشيرًا إلى أن تمثيل الفراعنة يظل شرفًا كبيرًا بالنسبة له.

وقال محمد أبو جبل خلال تصريحات تليفزيونية، إن هدفه الأساسي من الانتقال إلى صفوف المغرب التطواني هو استعادة مستواه الفني والبدني، مؤكدًا رغبته في تقديم مستويات مميزة مع فريقه الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حارس منتخب مصر: «هدفي من تجربة المغرب التطواني استعادة مستواي مع فريق كبير»، مشددًا على أنه يتطلع إلى الظهور بصورة قوية في منافسات الدوري المغربي وإثبات قدراته من جديد.

حارس المغرب التطواني يتحدث عن منتخب مصر

وتطرق أبو جبل إلى طموحاته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفراعنة يمثل شرفًا كبيرًا لأي لاعب، وأنه يسعى لاستعادة مستواه الذي يؤهله للعودة إلى حسابات الجهاز الفني للمنتخب.

وأضاف: «الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير، وأسعى للظهور بشكل مشرف في الدوري المغربي»، مؤكدًا أن تجربته الجديدة تمثل فرصة مهمة من أجل استعادة بريقه والمنافسة على العودة للمنتخب.

أبو جبل يشيد بمستوى مصطفى شوبير

وأشاد حارس المغرب التطواني بمصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بعد المستوى الذي ظهر به خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال أبو جبل عن شوبير: «مصطفى شوبير قدم مستوى هايل في كأس العالم 2026»، في إشادة واضحة بالمستويات التي قدمها الحارس الشاب مع الفراعنة خلال البطولة.

بداية تجربة احترافية جديدة

وكان محمد أبو جبل قد رحل عن صفوف مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي، ليبقى دون نادٍ خلال الفترة الماضية، قبل أن يحسم وجهته بالانتقال إلى المغرب التطواني، ليخوض بذلك أول تجربة احترافية خارج الدوري المصري.

ويمتلك أبو جبل خبرات كبيرة في الكرة المصرية، بعدما لعب لعدد من أندية الدوري الممتاز، حيث بدأ مسيرته مع إنبي، ثم انتقل إلى الزمالك، وخاض تجربة مع سموحة، قبل العودة مجددًا إلى القلعة البيضاء، كما لعب لاحقًا بقميصي البنك الأهلي ومودرن سبورت.

وخلال مسيرته مع الأندية المصرية، شارك أبو جبل في 296 مباراة، استقبل خلالها 288 هدفًا، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 109 مباريات، قبل بدء رحلته الاحترافية الأولى عبر بوابة المغرب التطواني.

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