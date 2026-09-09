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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: «أبو جبل» يوقع للمغرب التطواني في هذا الموعد

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد أبو جبل حارس مرمى مودرن سبورت السابق سوف يوقع على عقود الانضمام لصفوف فريق المغرب التطواني.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “أبو جبل وصل إلى المغرب أمس الاثنين وأجرى الكشف الطبي وسيوقع على عقود الانضمام لصفوف الفريق المغربي في صفقة انتقال حر مساء اليوم”.

وتأتي الصفقة في إطار سعي المغرب التطواني لتدعيم مركز حراسة المرمى بحارس يمتلك خبرات كبيرة، خاصة أن أبو جبل خاض العديد من التجارب مع أندية مصرية بارزة، من بينها إنبي والزمالك وسموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت، قبل انتهاء ارتباطه الأخير بنهاية الموسم الماضي.

ويمتلك أبو جبل، البالغ من العمر 37 عامًا، سجلًا مميزًا على المستوى الدولي، بعدما ارتدى قميص منتخب مصر وقدم مستويات لافتة، خاصة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث كان من أبرز عناصر الفراعنة في مشوار البطولة ووصل معهم إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تمثل تجربة المغرب التطواني أولى محطات أبو جبل الاحترافية خارج مصر، بعد سنوات طويلة قضاها في الدوري المصري، حيث يأمل الحارس المخضرم في استعادة بريقه والعودة للمشاركة بشكل منتظم خلال المرحلة المقبلة.

خالد الغندور محمد أبو جبل المغرب التطواني

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