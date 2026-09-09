محمد فاروق: فيتور بيريرا «الأفضل» بين كلاتنبرج وأوسكار في لجنة الحكام

أكد محمد فاروق، الحكم السابق، أن رؤساء لجنة الحكام الأجانب الذين تولوا المسئولية في الكرة المصرية كانوا يحرصون على تنظيم دورات تحكيمية قوية، مشيرًا إلى أهمية تطوير مستوى الحكام ودعمهم خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن الهدف الأساسي يجب أن يكون نجاح منظومة التحكيم بغض النظر عن الأسماء الموجودة داخل اللجنة، موضحًا أن بعض الأخطاء التحكيمية غير المتعمدة تضع لجنة الحكام تحت ضغط كبير.

وأضاف أن الحكم يحتاج إلى دعم لجنة الحكام وحماية من اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تقييم فترة مارك كلاتنبرج بشكل دقيق بسبب قصر مدة توليه المسؤولية، بينما يرى أن فيتور بيريرا كان الأفضل مقارنة بكلاتنبرج وأوسكار خلال فترات عملهم مع لجنة الحكام.