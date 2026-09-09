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ردًا على استهداف ناقلات النفط .. إيران تقصف قواعد أمريكية في الخليج و الأردن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ردًا على استهداف ناقلات النفط .. إيران تقصف قواعد أمريكية في الخليج و الأردن

إطلاق صواريخ، أرشيفية
إطلاق صواريخ، أرشيفية
خاطر عبادة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تصعيداً عسكرياً جديدًا في الخليج، مع إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ تجاه قواعد أمريكية، ردا على استهداف أمريكي لناقلات نفط إيرانية، إلى جانب إعلان طهران الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز.

إطلاق صواريخ إيرانية واعتراضات في الأردن

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أطلق صواريخ من مواقع في أصفهان وأبهار ويزد باتجاه قواعد أمريكية في الخليج والأردن فجر الأربعاء.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأردنية تنفيذ عمليات اعتراض صاروخية في مدينة إربد شمال المملكة.

 الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة

أعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء فجر اليوم على غواصة بحرية أمريكية متطورة غير مأهولة في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الحرس العميد محبي إن "اعتراض الغواصة الأمريكية ذاتية القيادة من طراز 2025 يظهر قوة شبكة الاستخبارات والمراقبة الإيرانية في المنطقة".

وأضاف: "إن الاستيلاء فجراً على أحدث غواصة غير مأهولة تابعة للجيش الأمريكي من طراز 2025 يثبت أنه لا توجد تكنولوجيا متطورة يمكنها تجاوز طبقات المراقبة الخاصة بنا في مضيق هرمز".

الجيش الأمريكي يستهدف ناقلات نفط إيرانية

قال مسؤول أمريكي لشبكة "نيوز نيشن" إن الجيش الأمريكي نفذ يوم الثلاثاء ضربات ضد "عدة" ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، رداً على "محاولات" إيرانية لإطلاق صواريخ على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن مصادرها أن القوات الأمريكية قصفت ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خارك شمال الخليج العربي.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، سبقت هذه الضربات هجمات إيرانية الاثنين على سفن تابعة للبحرية الأمريكية لم تعلن عنها القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" رسمياً، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات.

كما أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت "تعطيل" ثلاث ناقلات نفط خام تابعة للحرس الثوري بشكل دائم قرب جزيرة خارك وفي خليج عمان، رداً على ضربات إيرانية سابقة ضد سفن البحرية الأمريكية.

وبعدها بيوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الحرس الثوري هاجم سفينة عسكرية أمريكية يتم تشغيلها عن بعد في مضيق هرمز.

إيران تعلن "منطقة محظورة" قرب هرمز 

تأتي هذه التطورات في وقت يتداول فيه سعر خام برنت القياسي العالمي عند 97 دولاراً للبرميل، بحسب تداولات الثلاثاء.

وكانت قناة "برس تي في" الرسمية قد نقلت يوم الأحد عن طهران إعلانها إقامة "منطقة محظورة" بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن جميع السفن التي تدخل المنطقة دون تعاون مع إيران سيتم إدراجها على قائمة العقوبات.

الحرس الثوري إيران الخليج إطلاق صواريخ إيرانية الأردن

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