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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة بسيط ونرمين ماهر.. فيلم «مالك صلاح» كوميديا اجتماعية تجمع نجوم الخليج ومصر | تفاصيل

أبطال فيلم مالك صلاح
أبطال فيلم مالك صلاح
سعيد فراج

تستعد إحدى منصات بث المحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعرض الفيلم العربي الاجتماعي الكوميدي «مالك صلاح»

ويعرض فيلم «مالك صلاح» حصريًا ابتداءً من 11 سبتمبر، ليأخذ المشاهدين في رحلة تجمع بين الكوميديا والدراما، بمشاركة مجموعة من الفنانين الخليجيين والعرب.

قصة فيلم مالك صلاح

تبدأ أحداث الفيلم في ليلة يُفترض أن تكون الأسعد في حياة (مالك)، الذي يجسد شخصيته الفنان إبراهيم المريسي، إلا أن حفل زفافه يأخذ منعطفًا غير متوقع عندما تصيب رصاصة طائشة جده، أُطلقت ضمن مظاهر الاحتفال بالزفاف، لتتغير خططه بالكامل، ويقرر تأجيل زواجه والسفر إلى مصر لعلاجه. ومن هنا تبدأ رحلة مالك بين الخليج ومصر، حيث يجد نفسه أمام سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة، في قصة تعتمد على كوميديا الموقف وتمزج بين الطابعين الخليجي والمصري، فيما يبقى السؤال حاضرًا طوال الأحداث: هل سيتمكن مالك من علاج جده والعودة لإتمام زفافه المؤجل؟. 

ولا تقتصر قصة «مالك صلاح» على الكوميديا فقط، إذ يطرح الفيلم قضية اجتماعية مرتبطة ببعض العادات والممارسات المصاحبة للاحتفالات والأعراس، وفي مقدمتها إطلاق الرصاص الحي، وما قد يترتب على هذه الممارسات من عواقب خطيرة، مقدمًا رسالته الاجتماعية ضمن قالب ترفيهي خفيف.

أبطال فيلم مالك صلاح

الفيلم من سيناريو وحوار الدكتور شريف عادل، وإخراج محمد العبادي، ويجمع في بطولته نخبة من الفنانين من الخليج والوطن العربي، يتقدمهم إبراهيم المريسي في شخصية (مالك صلاح)، ويشاركه البطولة يحيى إبراهيم في شخصية (يحيى)، و ومصطفى بسيط في شخصية (عباس)، ونرمين ماهر في شخصية (سالي)، و، وأحمد خشبة في شخصية (صابر عبد الرب) وعمر المريسي في شخصية (ادريس) وعامر المريسي في شخصية (صالح). ويقدم العمل تجربة سينمائية تمزج بين الأساليب الكوميدية المختلفة، من خلال قصة عربية تتنقل أحداثها بين أكثر من بيئة وثقافة، فيما وضع الموسيقى التصويرية الموسيقار محمد القحوم.

تم تصوير العمل في عدة دول عربية، ما منح الفيلم تنوعًا بصريًا يعكس انتقال شخصياته وأحداثه بين أكثر من مجتمع عربي.

فيلم مالك صلاح قصة فيلم مالك صلاح إبراهيم المريسي يحيى إبراهيم مصطفى بسيط نرمين ماهر أحمد خشبة

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