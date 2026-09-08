هوس الترند جنن الناس.. تامر أمين يعلق على واقعة إتلاف زجاج القطار

شن الإعلامي تامر أمين هجومًا حادًا على ما وصفه بـ «سحلة السوشيال ميديا» وهوس جمع اللايكات والمشاهدات، مشيرًا إلى أن الرغبة في التصدر والسيطرة على المنصات الرقمية أصبحت تدفع البعض لارتكاب تصرفات مجنونة تفتقر لأبسط قواعد العقل والتفكير.

وعلّق أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" على واقعة تداول فيديو لمواطن يقوم بخلع اللوح الزجاجي لشبابيك أحد القطارات وتوثيق الجريمة بنفسه، قائلًا: «هوس الترند جنّن الناس لدرجة إن الواحد بقى يعمل حاجات لو فكر فيها ثانية واحدة بالعقل هيقول يا نهار أسود إيه اللي أنا عملته ده! حد يبلغ عن نفسه كده؟ حد يرمي نفسه في التهلكة كده؟».

وأضاف متسائلًا عن دوافع الواقعة: «مواطن راكب قطر وبدون أي سبب، فجأة نلاقيه بيشيل اللوح الإزاز بتاع شباك القطر، وهو اللي مصور نفسه بنفسه، يعني بيقدّم دليل إدانته على طبق من ذهب للجهات الأمنية! ولما نسأل ليه بتعمل كده يا عم الحاج؟ يقولك أصل التذكرة غالية!».

وشدد تامر أمين على أن ما حدث ليس مجرد سلوك فردي أو محتوى للترفيه، بل هو جريمة مكتملة الأركان، قائلًا: «دي جريمة إتلاف ممتلكات عامة، القطر ده مش ملكك ولا ملكي، ده ملكنا كلنا ومن حق الناس تستخدمه، مش تخلع الإزاز وتاخده في جيبك وتمشي. الغريب إنه بعد ما عمل كده راح البيت ونزل الفيديو على حسابه على السوشيال ميديا، يعني واحد بيبلّغ عن نفسه بنفسه!».