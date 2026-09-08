يُرسخ مكانة مصر.. خبير استراتيجي يوضح أهمية معرض العلمين للطيران

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يعكس الدور المحوري والريادي لمصر كقوة وازنة وحقيقية في قلب الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.

وأوضح اللواء أسامة كبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن انتظام انعقاد المعرض كل عامين - عقب نجاح النسخة الأولى التي أُقيمت في سبتمبر 2024 - يُبرهن على التخطيط الاستراتيجي والإعداد المتقن والإرادة السياسية لإخراج هذا الحدث بهذا الشكل المتميز والمبدع الذي يواكب أحدث المعايير العالمية.



وأضاف المستشار بكلية القادة والأركان أن مشاركة أكثر من 250 شركة ومؤسسة عالمية متخصصة تُجسد حلبة تنافس دولية على أرض مصر لعرض أحدث التطويرات والتكنولوجيا في مجالات التسليح الجوي، إلى جانب النقل الجوي المدني، الإسعاف الطائر، طائرات النقل العملاقة، وعلوم الفضاء، مما يجعله معرضاً متكاملاً وشاملاً لمختلف قطاعات الطيران.



وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن قدرة مصر على تنظيم واستضافة معرض بهذا الحجم والتنوع في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة تُعد رسالة تأكيد على استقرار الدولة المصرية وريادتها في المنطقة.