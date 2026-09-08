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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلايا المخ لا تتجدد.. الصحة: شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية وبروتوكولات علاجية موحدة

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة على مستوى العالم وتعتبر السبب الأول للإعاقة المكتسبة بين البالغين .


وقال حسام عبد الغفار في  حواره  على قناة " إكسترا نيوز"، :"   السكنة الدماغية تنقسم لنوعين  والأعراض واحدة ومنها التنميل وضغف الحركة ولكن طرق العلاج مختلفة ".

وتابع حسام عبد الغفار :" خلابا المخ لا تتجدد وبالتالي عامل الوقت مهم والتحرك الفوري فور الإصابة بالسكتة الدماغية ضروري جدا ".

وأكمل حسام عبد الغفار :"  وزارة الصحة تحركت كي يتوافر لدينا شبكة قومية لعلاج السكتة الدماغية ويتم العمل على توفير وحدات طبية مترابطة  وبروتوكولات علاجية موحدة ومعايير طبية موحدة ".

ولفت حسام عبد الغفار :" يتم تدريب الكوادر الطبية في وحدات علاج السكتة الدماغية بشكل كبير ويتم الربط مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة لتوجيه المريض لأنسب وأقرب مكان يقدم العلاج ".

وتابع حسام عبد الغفار :" أصبح لدينا خريطة واضحة لاماكن تقديم الخدمة الطبية لعلاج السكتة الدماغية في مصر بما يحقق عدالة صحية  والتعرف على الإمكانيات والاحتياجات "، مضيفا:" ارتفاع معدلات ضغط الدم والسكر والخمول البدني والتدخين والسمنة من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية". 
 

الصحة وزارة الصحة السكتة الدماغية اخبار التوك شو مصر

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