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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة البحر الأحمر ترفع جاهزية منشآت الرعاية الأولية وتكثف المتابعة الميدانية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية المعنيين بخدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب جميع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على مدى جاهزية المنشآت الصحية واحتياجاتها.

وناقش الاجتماع موقف الخدمات المقدمة داخل كل منشأة صحية، ومستوى الجاهزية، إلى جانب أبرز التحديات والملاحظات التي قد تؤثر على جودة الخدمة، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عاجلة ومناسبة، وسرعة تلافي أي سلبيات يتم رصدها خلال المتابعة.

توجيهات بتحسين نتائج وحدات الرعاية الأولية

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية تحسين نتائج وتقييمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، والعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تكثيف المرور الميداني من جانب القيادات ومديري الإدارات الصحية على مختلف المنشآت، ومتابعة سير العمل بصورة مستمرة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية، مع سرعة التدخل للتعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة.

متابعة ميدانية مستمرة لرفع كفاءة الخدمة

ويأتي الاجتماع في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لرفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، بما يضمن سرعة اكتشاف أوجه القصور والعمل على معالجتها، وينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة القصير

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