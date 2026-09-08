زيادة 15 ألف جنيه بالحد الأقصى لمشروع علاج أعضاء المهن الطبية

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، خلال جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم، رفع الحد الأقصى للمساهمة في مشروع العلاج إلى 70 ألف جنيه لكل مشترك، وذلك اعتبارًا من العام الجديد 2027.

ويأتي القرار بزيادة الحد الأقصى للمساهمة في مشروع العلاج من 55 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، بزيادة قدرها 15 ألف جنيه، في إطار حرص الاتحاد على تطوير المزايا والخدمات المقدمة لأعضاء مشروع العلاج وأسرهم، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بما يتناسب مع احتياجات الأعضاء.

وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية استمرار العمل على تطوير مشروع العلاج وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للأعضاء وأسرهم، انطلاقًا من مبادئ المشروع القائمة على التكافل والزمالة والوفاء.