الزمالك يحدد شروطه لبيع بيزيرا مع اقتراب التوصل لصيغة لرحيل اللاعب

كشف أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اقتراب التوصل إلى صيغة لبيع اللاعب.

خوان بيزيرا

وبحسب ما ذكره عبد الباسط، حدد الزمالك شرطين أساسيين للموافقة على رحيل بيزيرا، أولهما عودة اللاعب إلى القاهرة، على أن يتم التفاوض مع أي جهة ترغب في ضمه فقط في حضور الجناح البرازيلي داخل مصر.

أما الشرط الثاني، فيتمثل في حصول الزمالك على القيمة المالية التي حددها النادي سابقًا، والتي تصل إلى 7 ملايين دولار، شاملة قيمة الانتقال وبعض الامتيازات الإضافية، إلى جانب وضع بند يمنح الزمالك 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وكان الزمالك قد حدد في وقت سابق مطالبه المالية للموافقة على بيع بيزيرا، والتي تضمنت 6 ملايين دولار نقدًا، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز وامتيازات.