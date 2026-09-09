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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال معرض العلمين.. «مصر للطيران» تتسلّم شهادة الجودة العالمية «AS9110» في الصيانة والأعمال الفنية .. صور

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي، والسفير الفرنسي لدى مصر إريك شيفالييه، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مراسم تسليم شهادة اعتماد الجودة العالمية لأنظمة إدارة صيانة الطائرات «AS9110» لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، عقب اجتيازها عمليات تدقيق وتفتيش دقيقة نفذتها مؤسسة «AFNOR» الفرنسية العالمية للاعتماد على منشآت الشركة، ويأتي ذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وتسلم الشهادة المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، من السيدة فابيان بونين، المدير العام لشركة «AFNOR» الفرنسية، في حضور عدد من قيادات قطاع الطيران وممثلي الشركة.

ويعد معيار «AS9110» أحد المعايير الدولية المتخصصة في نظم إدارة الجودة بقطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات وأجزائها، ويستند إلى متطلبات نظام إدارة الجودة «ISO 9001:2015»، مع إضافة اشتراطات فنية وتشغيلية تتناسب مع الطبيعة الدقيقة لعمليات الصيانة في قطاع الطيران، بما يشمل إدارة المخاطر، ورفع موثوقية عمليات الصيانة، وتأهيل الكوادر البشرية، وضمان سلامة العمليات، والتحقق من أصالة قطع الغيار ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

وجاء حصول الشركة على الشهادة دون تسجيل أي ملاحظات خلال عملية التدقيق، بما يؤهلها للإدراج رسميًا ضمن قاعدة بيانات «OASIS» العالمية لموردي قطاع الطيران، ويدعم قدرتها على توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى مزيد من العملاء والأسواق الدولية.

وفى هذا السياق ، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هذا الاعتماد الدولي يجسد ما تمتلكه الدولة المصرية من قدرات وكفاءات وطنية، ويعكس حرصها على الارتقاء بمنظومة الطيران المدني وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية مصر ومكانتها كمركز إقليمي واعد لخدمات الطيران، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات والاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

هذا وقد صرح  الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الحصول على شهادة «AS9110» يمثل محطة مهمة في مسيرة مصر للطيران، ويعكس ما تتمتع به شركة الصيانة والأعمال الفنية من قدرات تشغيلية وفنية تؤهلها للعمل وفق المعايير المعتمدة دوليًا.

وأضاف عادل أن هذا الاعتماد يؤكد التزام الشركة الوطنية بتطبيق منظومات الجودة والسلامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويدعم توجه مصر للطيران نحو توسيع نطاق خدماتها الفنية وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق صيانة وإصلاح الطائرات إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن اجتياز عملية التدقيق الشامل يمثل شهادة ثقة في كفاءة الكوادر البشرية بالشركة وقدرتها على تطبيق المتطلبات الفنية الدقيقة لمعيار «AS9110» بكفاءة، مشيرًا إلى أن الحصول على الاعتماد يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركة للتوسع في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح لشركات الطيران العالمية.

وأوضح أن إدراج الشركة ضمن قاعدة «OASIS» العالمية يمثل إضافة مهمة إلى حضورها في سوق خدمات الطيران، ويعزز فرصها في استقطاب عملاء جدد وتوسيع نطاق أعمالها، مستندة إلى منظومة فنية متكاملة وخبرات متراكمة في مجال صيانة وإصلاح الطائرات.

مصر للطيران سامح الحفني وزير الطيران

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