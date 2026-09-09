قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات الحكومية اليمنية تتصدّى لهجوم حوثي وتستعيد مواقع في الضالع والبيضاء والحديدة
بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين
«محدش يجرّب مصر» .. نشأت الديهي يُوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لإثيوبيا
شريف عامر: وزارة التعليم لم تتخذ إجراءات ضد مديرة مدرسة كفر الجزار.. ومديرة المدرسة تؤكد: إصلاح جميع الأعطال
رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو
«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس
هل قراءة القرآن لمن يلبس الحذاء حرام؟.. الإفتاء توضح بـ 6 أمور
قبل مواجهة المقاولون .. أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد وطاهر وإمام عاشور
مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف سبب تحسّن أداء فريقه أمام سموحة في الشوط الثاني
بعد لافتة «سلامتك يا رمادي» .. أيمن الرمادي يُوجّه رسالة امتنان لجماهير الزمالك
ريال مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند يهزم فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أستراليا تحظر نظارات ميتا الذكية بالمتاجر بعد قيود بريطانية وأمريكية لحماية الخصوصية

نظارات ميتا
نظارات ميتا
احمد الشريف

فرضت كبرى سلاسل المتاجر في أستراليا حظراً شاملاً على دخول المتسوقين وهم يرتدون نظارات "ميتا" (Meta) الذكية داخل فروعها، لتنضم إلى موجة قيود مماثلة في بريطانيا و الولايات المتحدة بسبب مخاوف متصاعدة من انتهاك الخصوصية والتصوير السري للزبائن دون علمهم، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب هيثم سلامة نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شكاوى المتسوقين ومخاوف التصوير في غرف القياس

أوضح التقرير أن قرارات الحظر الأسترالية جاءت استجابة لتزايد شكاوى المتسوقين والزوار، ولا سيما من النساء، اللاتي عبرن عن قلقهن البالغ وشعورهن بانعدام الأمان من احتمالية تصويرهن خلسة في الأماكن المغلقة؛ مثل غرف قياس الملابس والممرات الداخلية المزدحمة. 

ودفع هذا الذعر المتصاعد إدارات المتاجر الكبرى إلى تعليق لافتات تمنع ارتداء الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بكاميرات مدمجة لحماية خصوصية العملاء وحرمة مساحاتهم الشخصية.

عتاد متطور يخفي كاميرات التسجيل والبث المباشر

أشار المصدر إلى أن مصدر القلق الرئيسي يعود إلى التصميم الخارجي لنظارات ميتا الذي يتطابق بصرياً مع النظارات الشمسية والطبية التقليدية، بينما تخفي إطاراتها كاميرات متناهية الصغر فائقة الدقة، وميكروفونات حساسة، وخوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة. 

وتتيح هذه المنظومة لمرتدي النظارة التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو والبث الحي المباشر على منصات التواصل الاجتماعي بمجرد لمسة سريعة للإطار أو نطق أمر صوتي خافت، دون لفت انتباه المحيطين بهم.

رد شركة ميتا وتحفظات خبراء الأمن الرقمي

واوضح تقرير موقع "الديلي ميل" دفاع شركة ميتا عن تقنيتها؛ حيث شددت على تصميم النظارة بمصابيح "LED" صغيرة تضيء تلقائياً لتنبيه الحاضرين بأن الكاميرا قيد التسجيل، مع برمجة الكاميرا للتوقف التلقائي في حال محاولة تغطية هذا المصباح. 

غير أن خبراء التقنية و الأمن السيبراني أكدوا أن وميض التنبيه غير كافٍ في الإضاءة الساطعة والمساحات الواسعة، ويسهل تجاهله أو تفاديه، مما يجعله عاجزاً عن حماية خصوصية الأفراد.

توسع القيود في المسارح البريطانية 

ذكر التقرير أن النظارات الذكية تواجه تضييقاً قانونياً متسارعاً في الدول الغربية؛ حيث بدأت مسارح ومطاعم ونوادٍ خاصة في المملكة المتحدة حظرها لمنع تسجيل العروض والتجسس على الرواد، بينما اتخذت ولاية نيويورك الأمريكية خطوة قضائية صارمة بمنع استخدام النظارات الذكية داخل جميع محاكم الولاية البالغ عددها 1240 محكمة، في مؤشر على تنامي الصدام بين تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء وحقوق الخصوصية المدنية.

Meta ميتا نظارات ميتا شركة ميتا الأمن السيبراني الولايات المتحد بريطانيا أستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

جانب من الاجتماع

1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

ترشيحاتنا

بركان

أستاذ جيولوجيا يحذر من تأثير النشاط البركاني على المناخ: إندونيسيا تضم نحو 500 بركان

عمرو رضوان

رئيس البورصة: نجحنا في الإبقاء على تصنيف مصر كسوق ناشئة

تامر أمين

هوس الترند جنن الناس.. تامر أمين يعلق على واقعة إتلاف زجاج القطار

بالصور

إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد