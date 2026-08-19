ميتا تسجل براءة اختراع لنظارات ذكية تتعرف على الوجوه وتسجل تلقائياً

أودعت شركة "ميتا" (Meta) الأمريكية براءة اختراع جديدة لنظارات ذكية متطورة مزودة بكاميرات وتقنيات ذكاء اصطناعي، تتيح التعرف على وجوه الأشخاص المحيطين بالمستخدم وتحليل تعابيرهم واستغلال بيانات شبكة علاقاتهم الاجتماعية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو تلقائياً وإنشاء ملخصات ذكية، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Tom's Guide التقني نقلاً عن منصة "404 Media".

آلية رصد نقاط الاهتمام وتحليل تعابير الوجه

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة أماندا كاسويل، أن براءة الاختراع تصف نظاماً متقدماً يبحث باستمرار عن "نقاط الاهتمام" في مجال رؤية مرتدي النظارة؛ حيث تستخدم تقنية التعرف على الوجه لتحديد المقربين، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء، ووضعهم تلقائياً في منتصف إطار الصورة مع إمكانية اقتصاص أو تمويه الأشخاص الآخرين في الخلفية.

كما يقوم النظام بتحليل تعابير الوجه والتفاعل اللحظي مع الانفعالات الإيجابية مثل الضحك، لتوجيه زاوية الكاميرا تلقائياً نحو الأشخاص المتفاعلين وتوثيق المشهد دون الحاجة لإخراج الهاتف الذكي.

الاعتماد على الرسم البياني الاجتماعي وتتبع حركة العين

أشار المصدر إلى أن النظام يستند إلى "الرسم البياني الاجتماعي" (Social Graph) لمرتدي النظارة لتحديد الأصدقاء وأفراد العائلة الأكثر أهمية بالنسبة له وترتيب أولوية توثيقهم مقارنة ببقية الحاضرين في الغرفة.

وتتضمن براءة الاختراع أيضاً دمج بيانات تتبع حركة العين لتحديد الوجهة التي ينظر إليها المستخدم بدقة للمساعدة في ضبط التركيز البصري، إلى جانب تفعيل خوارزميات التثبيت والقص الآلي لتحسين جودة اللقطات، قبل تجميعها وعرضها للمستخدم كأبرز لحظات المناسبة فور انتهائها.

البحث في سجل اللقاءات وميزة الذكريات العرضية

بيّن تقرير موقع Tom's Guide أن النظام يتجاوز التقاط الصور إلى ربط اللحظات المسجلة بقاعدة بيانات "الذكريات العرضية" للمستخدم؛ حيث يمكن للمستخدم الاستفسار صوتياً عما إذا كان قد التقى بشخص معين من قبل، ليقوم النظام بالبحث في المنشورات والتعليقات والصور ومقاطع الفيديو السابقة واسترجاع تفاصيل اللقاءات المشتركة.

ويأتي هذا الابتكار بعد تقارير رصدت في شهر يونيو الماضي شفرات برمجية غير مفعلة لميزة "NameTag" المخصصة للتعرف على الوجوه ومطابقتها بيومترياً داخل تطبيق مرافق نظارات ميتا، قبل أن تعلن الشركة إزالتها.

مخاوف الخصوصية والتحركات القانونية ضد النظارات الذكية

ذكر التقرير أن هذه التقنيات تثير مخاوف واسعة تتعلق بحماية الخصوصية، نظراً لأن تحليل وجوه المارة والحاضرين يجري مسبقاً قبل اتخاذ قرار التسجيل دون علمهم أو موافقتهم الصريحة.

ولفت التقرير إلى تصاعد التدقيق القانوني حول نظارات ميتا الذكية، مشيراً إلى قيام منظمة الحقوق الرقمية الألمانية "HateAid" بتقديم شكوى جنائية رسمية في 12 أغسطس 2026 ضد شركة ميتا وعدد من المتاجر الموزعة لنظاراتها في ألمانيا على خلفية انتهاكات الخصوصية المحتملة.