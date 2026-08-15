ميتا تطلق Muse Glimmer نموذجاً مفتوح الأوزان للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Muse Glimmer، وهو نموذج مفتوح الأوزان (open-weight) مصمم خصيصاً للتشغيل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مع التركيز على مهام الوكلاء الذكيين (AI agents)، وفقاً لما ذكرته تقارير تقنية متعددة .

نموذج خفيف الوزن يعمل محلياً

أوضحت التقارير أن نموذج Muse Glimmer يبلغ حجمه 30 مليار معامل (parameter)، وهو أصغر حجماً من نماذج مثل Kimi K3 الذي يضم 2.8 تريليون معامل، لكنه صُمم ليكون أكثر كفاءة في التشغيل .

ويمكن للنموذج العمل على وحدة معالجة رسومية (GPU) واحدة، مما يسمح بتشغيله على أجهزة MacBooks الحديثة أو أجهزة كمبيوتر أخرى ذات معالجات حديثة نسبياً .

وقد تم ضغط النموذج باستخدام تقنية التكميم (4-bit quantization) ليصبح حجمه الإجمالي أقل من 20 جيجابايت، مما يجعله قابلاً للتشغيل على بطاقات رسوميات مثل RTX 3090 أو 4090 .

مهام متقدمة للوكلاء الذكيين

ذكرت التقارير أن Muse Glimmer تم تحسينه خصيصاً للمهام متعددة الخطوات التي ينفذها الوكلاء الذكيون، مثل كتابة وتصحيح الأكواد البرمجية، وتنفيذ الأدوات البرمجية، وتفسير لقطات الشاشة أو المستندات .

وتشمل قدراته الأساسية: إنجاز المهام من البداية إلى النهاية (End-to-end task completion)، والاستدعاء الموثوق للأدوات، وقدرة التعافي من الأخطاء (failure recovery)، ودعم المدخلات متعددة الوسائط (multimodal) مثل الصور، فضلاً عن تعدد اللغات .

رؤية زوكربيرغ وتعزيز النموذج المفتوح

أرفق إطلاق النموذج بمقال مطول للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بعنوان "المستقبل للجميع" (The Future is for Everyone)، دعا فيه إلى توزيع الذكاء الفائق على نطاق واسع بدلاً من تركيزه في أيدي مؤسسات قليلة .

وأكد زوكربيرغ أن الهدف هو تمكين الأفراد من استخدام الذكاء الاصطناعي، وليس فقط الشركات والحكومات .

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية ميتا لتعزيز مكانتها في مجال النماذج مفتوحة الأوزان، في وقت تهيمن فيه نماذج صينية مفتوحة مثل DeepSeek وMoonshot على هذا المجال، بينما تلتزم شركات مثل OpenAI وAnthropic بالنماذج المغلقة .

التوفر والترخيص

يتوفر Muse Glimmer للتحميل من خلال منصة Hugging Face، وستدعمه قريباً أدوات النشر المحلية مثل Ollama وLM Studio .

وقد تم إصدار النموذج تحت ترخيص Apache 2.0، وهو ترخيص يسمح بالاستخدام التجاري الحر، مما يجعله جذاباً للمطورين والشركات على حد سواء .