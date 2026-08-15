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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سبيس إكس تستحوذ على شركة "كيرسور" للذكاء الاصطناعي مقابل 60 مليار دولار

شركة "سبيس إكس" الأمريكية
شركة "سبيس إكس" الأمريكية
أ ش أ

استحوذت شركة "سبيس إكس" الأمريكية،المملوكة لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على شركة "كيرسور" الناشئة المتخصصة في برمجة الذكاء الاصطناعي بقيمة 60 مليار دولار، في خطوة رئيسية ضمن مساعي ماسك لتعزيز موقعه في مواجهة منافسيه "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي".

وصار الاستحواذ ساريًا في 14 أغسطس، وفقًا لإفصاح تنظيمي، وذلك بعد شهرين من إعلان "سبيس إكس" رسميًا توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على الشركة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ويُعد الاستحواذ، الذي يمثل واحدًا من أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع التكنولوجيا على الإطلاق، جزءًا من جهود شركة ماسك لتعزيز مساعيها لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا لتبسيط المهام، بما في ذلك البرمجة، وهي سوق مربحة للذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة ماسك للذكاء الاصطناعي، المعروفة الآن باسم "سبيس إكس إيه آي"، قد سجلت سابقًا تبنيًا محدودًا من جانب الشركات، ونفذت سلسلة من عمليات خفض الوظائف وإعادة الهيكلة.

وصُمم مساعد "كيرسور" للذكاء الاصطناعي، الذي أُطلق في عام 2023، لمساعدة المبرمجين على كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها بكفاءة أكبر، وصارت الشركة واحدة من أسرع الشركات الناشئة نموًا على الإطلاق، ولاعبًا محوريًا في مرحلة "البرمجة الحدسية" في قطاع التكنولوجيا، مع تزايد الطلب بين مطوري البرمجيات على أدوات قادرة على بناء التطبيقات والبرمجيات استنادًا إلى الأوامر الموجهة إلى روبوتات المحادثة.

وبموجب الصفقة، سيصبح المؤسسون المشاركون لشركة "كيرسور" مليارديرات، كما سيحصل فريق الشركة الناشئة على إمكانية الوصول إلى مخزون "سبيس إكس" من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقالت "كيرسور" في منشور على مدونتها: "سيكون لدينا إمكانية الوصول إلى أكبر أسطول من وحدات معالجة الرسومات في العالم، ما يوفر لنا القدرة الحاسوبية اللازمة لبناء نماذج أقوى وأكثر اقتصادية في التشغيل".

وأطلقت "سبيس إكس" و"كيرسور" أول نموذج مشترك بينهما في يوليو، وهو "جروك 4.5"، قبل إتمام الصفقة، وركز "جروك 4.5" على مهام البرمجة والتمويل والشؤون القانونية، وكان استخدامه أقل تكلفة من النماذج المنافسة الأخرى، وفقًا لما ذكرته الشركتان.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت سبيس إكس "روبوت جروك"، وهو منتج يعمل مثل فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتولون المهام على مدار اليوم، كما قدمت الشركة نموذج "جروك 4.6 المحدث".

وبالتوازي مع هذه الجهود، أبرمت "سبيس إكس" سلسلة من الصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، تتيح لشركات مثل "أنثروبيك" و"جوجل" التابعة لشركة "ألفابت" الوصول إلى مواردها الحاسوبية، لكن ماسك قال خلال اجتماع مع موظفي "سبيس إكس" في أغسطس إن الشركة "يجب أن تنجح على صعيد البرمجيات".

وشدد ماسك أيضًا على أن الذكاء الاصطناعي يمثل حاضر الشركة ومستقبلها، وقال خلال الاجتماع: "ستتجاوز إيراداتنا من الذكاء الاصطناعي جميع إيرادات سبيس إكس الأخرى بحلول سبتمبر".

شركة سبيس إكس الأمريكية رجل الأعمال والملياردير الأمريكي الذكاء الاصطناعي

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