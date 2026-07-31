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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي وراء بقائك لساعات على إنستجرام.. ميتا تكشف السر

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة ميتا أن الاستخدام المتزايد لتطبيق إنستجرام خلال الفترة الأخيرة يعود إلى التحسينات التي أدخلتها على أنظمة التوصية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي نجحت في زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق بمعدلات من خانتين مقارنة بالعام الماضي.

وجاء ذلك خلال إعلان نتائج أعمال الشركة للربع الثاني من العام، حيث أوضحت أن أكبر التحسينات تحققت في آلية اقتراح مقاطع ريلز والمحتوى العام، ما جعل المنصة أكثر قدرة على عرض الفيديوهات التي يُتوقع أن تجذب اهتمام المستخدمين.

الذكاء الاصطناعي يحلل كل منشور

وأوضحت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، أن أنظمة التوصية الجديدة لم تعد تعتمد فقط على عدد الإعجابات أو مدة المشاهدة، بل أصبحت تستخدم نماذج لغوية كبيرة LLMs لتحليل محتوى كل منشور أو مقطع فيديو، وفهم موضوعه وأسلوبه، ثم مقارنته بسجل اهتمامات وسلوك كل مستخدم للتنبؤ بما قد يرغب في مشاهدته لاحقا.

وأضافت أن الشركة حققت مطلع هذا العام إنجازا مهما، بعدما أصبحت جميع المنشورات العامة ومقاطع ريلز على إنستجرام تمر تلقائيا عبر هذه النماذج الذكية قبل اقتراحها للمستخدمين.

كما بدأت ميتا في توسيع هذه التقنية لتشمل أجزاء أخرى من فيسبوك، إلى جانب استخدام عائلة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي تحمل اسم Muse لتحليل الفيديوهات وتصنيفها تلقائيا وفق موضوعاتها، مع إنشاء ملخصات لمحتواها.

إنستجرام 

زيادة التفاعل ووقت الاستخدام

وأكدت الشركة أن أكبر تحديث أجرته حتى الآن على نظام ترتيب مقاطع ريلز أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التفاعل، وزيادة عدد مرات إعادة مشاركة الفيديوهات، فضلا عن ارتفاع الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق.

وأضافت ميتا أنها بدأت بالفعل في تطبيق النهج نفسه على الصفحة الرئيسية في إنستجرام، في إطار خطتها لتحسين تجربة عرض المحتوى.

فائدة للشركة وإدمان للمستخدم؟

وترى ميتا أن تطوير أنظمة التوصية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي يحقق فوائد كبيرة، إذ يساعد المستخدمين على اكتشاف محتوى يناسب اهتماماتهم، ويوسع نطاق وصول صناع المحتوى إلى جمهور أكبر، كما يمنح الشركة مساحة أكبر لعرض الإعلانات.

لكن في المقابل، يشير هذا التطور إلى أن المنصة أصبحت أكثر قدرة على التنبؤ بما يرغب المستخدم في مشاهدته، وهو ما قد يجعل التوقف عن تصفح إنستجرام أكثر صعوبة مع استمرار تدفق المحتوى المصمم خصيصا لكل مستخدم.

إنستجرام الذكاء الاصطناعي ميتا

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